O nouă înfrângere pentru Mihaela Buzărnescu

Mihaela Buzărnescu (30 ani, 32 WTA), cap de serie numărul 30, a fost întrecută în turul secund de franţuzoaica Alize Cornet (29 ani, 53 WTA), cu 7-6 (7), 6-1, după o oră şi 58 de minute.



Românca a suferit a zecea înfrângere în 11 meciuri jucate în 2019.

What a battle !!! 1h20 for the first set only

Lot of respect for Miki she is an amazing player and a great person

Onto the next one sunday @MiamiOpen pic.twitter.com/jADtJAPc0c