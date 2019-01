Presa internaţională, despre victoria Simonei Halep la Australian Open

Victoria Simonei Halep în cel de al doilea tur al Turneului de la Australian Open a fost comentată amplu de către presa internaţională.

Numărul 1 Mondial Simona Halep s-a confruntat cu o rezistenţă puternică din partea americancei Sofia Kenin, pentru a accede în turul al treilea al Australian Open, câştigând ultimele patru ghemuri ale meciulu, scrie site-ul oficial al WTA.

După ce a revenit în urma unui prim set pierdut şi un break în prima sa partidă împotriva Kaiei Kanepi, numărul 1 Mondial, Simona Halep şi-a menţinut vie campania sa la Australian Open într-o manieră dramatică, învingând-o pe americanca aflată în plină ascensiune Sofia Kenin, cu 6-3, 6-7(5), 6-4. După ce a condus cu 6-3 şi 3-0, Halep a fost oprită printr-un efort hotărât de către tenismena de 20 de ani, cea mai tânără jucătoare din Top 50 şi recenta campioană la Internaţionalele de tenis de la Hobart. Simona Halep a fost nevoită să revină după ce a pierdut un break în setul decisiv, scrie site-ul WTA.

De asemenea, BBC scrie că Numărul 1 Mondial a supravieţuit o sperietură şi a învins-o pe americanca Sofia Kenin pentru a trece în turul al treilea al Australian Open.

Românca a navigat spre victorie, după ce a condus în primul set şi a luat un break în al doilea set, însă s-a văzut condusă cu un break în setul decisiv. Ea a reuşit să recâştige breakul în al şaptelea ghem din setul decisiv.

"Nici nu ştiu cum am câştigat", a declarat Halep, care urmează să o întâlnească pe Venus Williams în turul următor.

Şi site-ul Eurosport scrie despre victoria grea obţinută de Simona Halep. “Halep, finalistă în 2018, a supravieţuit unui examen greu şi a revenit după ce a fost condusă cu un break în setul decisiv pentru a se confrunta în turul al treilea cu Venus Williams.

Românca s-a luptat cu forma fizică încă din primul tur de la US Open, din august anul trecut, când a fost învinsă în primul tur. "Am luptat pentru că am dorit să câştig şi am revenit aici pentru a juca în faţa voastră", a spus Halep în cadrul unui interviu la încheierea meciului.

Şi Sky News scrie despre victoria Simonei Halep din turul al doilea al Australian Open.

Simona Halep a trecut de o sperietură pentru a trece în turul al treilea al Australian Open unde se va confrunta cu Venus Williams.

Halep, finalistă anul trecut la Melbourne, dar şi Venus Williams au fost nevoite să joace trei seturi, făcându-şi viaţa mai grea decât era de aşteptat.

Francezii de la L’Equipe scriu şi ei despre victoria dificilă a Simonei Halep din al doilea tur al Australian Open. După ce a pierdut un break în al treilea set, românca Simona Halep, numărul 1 mondial, a fost nevoită să se redreseze în faţa Sofiei Kenin (6-3, 6-7 [5], 6-4) pentru a se califica în al treilea tur al Openului Australiei.

Şi publicaţia sportivă italiană Corriere Dello Sport scrie despre victoria senzaţională a Simonei Halep la Australian Open. "Nu ştiu cum am reuşit să înving în această seară" notează ziariştii italieni sinceritatea Simonei Halep după victoria în faţa Sofiei Kenin, o americancă de origine rusă, care a jucat cel mai bun tenis al ei în al treilea set.