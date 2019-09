Rafael Nadal şi Daniil Medvedev vor juca finala masculină la US Open

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul doi mondial, şi rusul Daniil Medvedev, numărul cinci în clasamentul ATP; vor juca finala masculină de simplu la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, în urma victoriilor obţinute vineri, la New York, în semifinale.



Nadal vizează un al patrulea titlu la Flushing Meadows, ceea ce ar duce numărul trofeelor de Mare Şlem din palmaresul său la 19.



Ibericul a trecut fără probleme în semifinale de italianul Matteo Berrettini (25 ATP), cu 7-6 (8/6), 6-4, 6-1, în două ore şi 35 de minute.



Berrettini nu şi-a creat nicio minge de break, în timp ce Nadal a câştigat 4 din cele 16 de care a beneficiat. În tiebreak-ul primului set, Berrettini a condus cu 5-2 şi cu 6-4, ratând nu mai puţin de patru mingi de set.



''Am avut şansa să câştig primul set, iar apoi meciul a devenit tot mai uşor şi sunt fericit că sunt în finală după un debut de sezon dificil din cauza accidentărilor'', a declarat Nadal.



Duminică, Nadal va juca a cincea sa finală la US Open, având victorii deja în 2010, 2013 şi 2017, o altă finală pierzând-o în faţa sârbului Novak Djokovic, în 2011.



Daniil Medvedev s-a calificat în prima sa finală de Mare Şlem după o victorie în trei seturi în faţa bulgarului Grigor Dimitrov (78 ATP), cu 7-6 (7/5), 6-4, 6-3, după două ore şi 38 de minute.



''Nu e rău deloc'', a comentat Medvedev după meci, rusul nereuşind să realizeze că câştigat.



''Sunt în final, după o victorie în trei seturi. E a doua oare de la începutul turneului când câştig în trei seturi şi sunt fericit că am ajuns în finală'', a mai spus rusul. Din şase meciuri câştigate în drumul spre finală, Medvedev a disputat patru de patru seturi.



Meciul cu Dimitrov a fost echilibrat timp de două seturi, dar Medvedev a fost mai bun la punctele importante, transformând cinci minge de break din nouă pe care le-a avut şi salvând 6/9.



Medvedev este omul cel mai în formă din circuitul estival nord-american, cu trei finale jucate la turneele care au precedat US Open, câştigând titlul la Cincinnati.



''Este unul dintre jucătorii cei mai solizi din circuit, cu progres în fiecare săptămână. E jucătorul cel mai puternic pe hard în această vară'', a comentat Nadal, care l-a învins, însă, uşor pe rus în finala turneului Masters 1.000 de la Montreal.



Dacă va obţine titlul duminică, Nadal se va apropia la un singur titlu de recordul deţinut de Roger Federer, 20 de trofee de Mare Şlem, în timp ce Djokovic are 16.

