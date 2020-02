Râșnovul a intrat în lumea bună a Săriturilor cu schiurile

Entuziasm. Acesta ar fi cuvântul cel mai potrivit cu ocazia organizării pentru prima prima oară în România a unei etape masculine de Cupă Mondială la Sărituri cu schiurile. Pe trambulina din Complexul Olimpic de la Râșnov. Au fost prezenți cei mai buni săritori ai momentului, și alături de ei, peste 10.000 de spectatori veniți din toată țara, dar și foarte mulți din străinătate (Polonia, Austria, Germania, Elveția, Norvegia, Bulgaria, Rusia). Iar iubitorii acestui sport n-au avut ce regreta. Organizarea a fost excelentă, vremea a fost bună, iar sportivii și oficialii Federației Internaționale au fost încântați de condițiile de concurs.

Putem spune că am intrat în lumea bună a sporturilor de iarnă. Federația Internațională de Schi a oferit, în premieră, organizarea unei etape masculine din cadrul Cupei Mondiale la Sărituri cu schiurile, cea mai importantă competiție a acestei discipline. Mai mult, ne-a oferit chiar organizarea unei etape jubiliare, cea cu numărul 1.000 din istoria competiției. De fapt, au fost două etape, cu numărul 999 și 1.000. O onoare de care gazdele de la Râșnov s-au achitat cu brio.

Invazie poloneză

Cel mai mare grup de suporteri au fost cei polonezi, peste 3.000. De toate vârstele, veniți cu familiile, de la bunici la nepoți. Cu steaguri, cu vuvuzele, cu talăngi. Chiar și cu o fanfară! Acest sport este foarte iubit în Polonia, iar fanii îi urmează pe sportivi peste tot în lume cu tot arsenalul de făcut zgomot. Am observat pe rucsacul unuia dintre ei însemne de la toate competițiile la care i-a însoțit pe săritori: Lahti, Oberstdorf, Innsbruck, Garmish, Val di Fiemme etc. Chiar și-n îndepărtata Japonie și-au urmat sportivii, la Sapporo! Chiar la competiția de la Salt Lake City din Statele Unite! L-am întrebat dacă a fost chiar la toate aceste concursuri. I-a scăpat unul singur, o etapă din cadrul Turneului celor 4 trambuline, la Bischofshofen, în Austria. În rest a fost la toate etapele din acest sezon. Și un serviciu ai?, l-am întrebat. „Desigur, dar lucrez online, de la distanță. Laptopul este biroul meu”. L-am întrebat cum s-a născut această „isterie”. „Totul a început în urmă cu 12 ani, când, practic de nicăieri, a ajuns multiplu campion mondial Adam Małysz, trei ani consecutiv, 2001-2003. Apoi, încă o dată, în 2007. Dar 2001 a fost anul de grație. A dominat totul. Cupa Mondială și Turneul celor 4 trambuline. Iar pe atunci avea rivali uriași: Ianne Ahonen, Sven Hannawald și Martin Schmitt. Noi, polonezii, ne-am descoperit noua noastră vedetă”, mi-a spus acesta. Iar odată cu succesul lui Małysz, Polonia a luat foarte în serios acest sport, s-au dezvoltat cluburile, s-au înființat cluburi noi, s-a dezvoltat infrastructura și an de an apar noi și noi campioni polonezi, și oriunde vor concura, contingentul de suporteri îi va însoți pe întreaga durată a sezonului, din noiembrie și până în martie, cu competiții practic în fiecare săptămână. Iar sportivii polonezi nu și-au dezamăgit fanii. Mereu la înălțime, mereu în Top 10 cu cel puțin 3 săritori. Vedetele momentului sunt Dawid Kubacki (locul 3 în clasamentul mondial), Kamil Stock (locul 5) și Piotr Zyla (locul 10), toți trei multipli câștigători de etape de Cupă Mondială sau de Turneu al celor 4 trambuline.

Gregor Schlierenzauer rămâne cel mai iubit

Un alt grup mare de suporteri: cei austrieci. Aproximativ 200 de iubitori ai săriturilor cu schiurile din țara valsului au venit în acest weekend la Râșnov pentru a-și însoți campionii, în frunte cu Stefan Kraft, liderul mondial al momentului și, mai mult ca sigur, câștigătorul din acest al Globului de Cristal, trofeu care se acordă campionului la finalul sezonului.

Însă cel mai galonat și așteptat sportiv venit la Râșnov a fost, fără îndoială, austriacul Gregor Schlierenzauer, considerat cel mai talentat săritor cu schiurile din toate timpurile, câștigător a 53 de etape de Cupă Mondială, record absolut. Deși nu mai este în forma care l-a consacrat în urmă cu 14 ani, când la doar 16 ani devenea cel mai tânăr câștigător de etapă de Cupă Mondială, iar un an mai târziu campion mondial, el a stabilit recordul trambulinei din Valea Cărbunării, 103 metri în uralele miilor de spectatori.

Daniel Cacina, deocamdată singurul român în competiție

Singurul săritor român a fost tânărul Daniel Andrei Cacina, care, cu această ocazie, a debutat în Cupa Mondială. Din păcate, el nu a reușit să se califice în manșa 1, însă va veni și rândul lui, fiind considerat cel mai promițător săritor al nostru. Alături de el, așteptăm accederea în elita mondială a săritorilor și a lui Andrei Feldorean, Mihai Păcurar sau Alexandru Spulber, concurenți acum în cadrul Cupei FIS și Cupei Continentale.

Obiective pentru anul viitor

Pentru ediția din 2021, organizatorii au promis construcția unei tribune și a unei instalații de nocturnă. Odată realizate și aceste două lucruri, Râșnovul va rămâne definitiv în calendarul Cupei Mondiale.

Fotografii: Daniel Maximilian Milata