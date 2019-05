Roland Garros 2019. O altă favorită din Top 5 a fost eliminată

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova, numărul doi mondial, a fost învinsă de croata Petra Martic (31 WTA), cu 6-3, 6-3, vineri, în runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului.



Această eliminare precoce, la care se adaugă eliminarea germancei Angelique Kerber, din primul tur, forfait-ul cehoaicei Petra Kvitova şi abandonul olandezei Kiki Bertens, fac ca japoneza Naomi Osaka să rămână lider al clasamentului WTA şi după turneul parizian.



Martic, care a reuşit o serie de şase ghemuri consecutive, de la 3-2 în primul set, la 2-0 în actul secund, va lupta pentru un loc în sferturile de finală cu învingătoarea dintre estoniana Kaia Kanepi şi rusoaica Veronika Kudermetova.



Pliskova, care nu are niciun titlu de Mare Şlem în palmares, a jucat finala la US Open în 2015 şi a atins semifinalele în 2017 la Roland Garros, fiind considerată printre favorite la ediţia din acest an, după ce a câştigat recent titlul la Roma.



În schimb, o altă reprezentantă a Cehiei, tânăra Marketa Vondrousova (19 ani), s-a calificat în optimi la Openul Franţei, după un simetric 6-4, 6-4 cu Carla Suarez Navarro (Spania), cap de serie numărul 28.

