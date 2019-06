România a cucerit şase medalii la Campionatele Europene şcolare șah de la Mamaia. Pavel Nastore a luat argintul la Open Under 13

Facebook FRS

Delegaţia României a cucerit şase medalii la Campionatele Europene şcolare de şah care s-au încheiat sâmbătă la Mamaia, două de aur, trei de argint şi una de bronz, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Şah.



Medaliile de aur au fost câştigate de Ionuţ Ognean, la categoria Open Under 15, şi de Ema Obadă, la fete, Under 15.



Argintul a fost obţinut de George Stoleriu - Under 17, Pavel Nastore - Open Under 13 şi Anastasia Leca - la fete Under 7.



Vincenţiu Savu a cucerit bronzul la Open Under 7.



Ceilalţi campioni continentali de la Mamaia au fost: Open Under 17- Ivan Schitco (Republica Moldova), Open Under 13 - Igor Silici (Belarus), Open Under 11- Igor Samunenkov (Ucraina), Open Under 9 - Iusif Karimli (Azerbaidjan), Open Under 7- Davit Tadvidze (Georgia), Fete Under 17 - Eylul Celic (Turcia), Fete Under 13 - Petia Karavaivanova (Bulgaria, sub steagul federaţiei europene), Fete Under 11- Iana Japova (Rusia), Fete Under 9 - Kesaria Mgeladze (Georgia), Fete Under 7- Alara Uygun (Turcia). La competiţie au participat 306 jucători din 20 de ţări.



Cu ocazia competiţiei, Federaţia Române de Şah a organizat, împreună cu Federaţia Europeană de Şah (ECU), la Centrul Expoziţional Constanţa, conferinţa intitulată "Educaţie prin şah", în cadrul Preşedinţiei României la Consiliul UE.



Având ca reper Declaraţia Scrisă nr.50/2011 a Parlamentului UE privind introducerea şahului în sistemele de învăţământ ale statelor membre, scopul conferinţei s-a dorit a fi o prezentare a exemplelor de succes şi a bunelor practici privind introducerea şahului în şcoli la nivel european. Au fost prezentate materiale din Italia - o serie de proiecte finanţate prin cadrul programelor Erasmus+, Ungaria - ţară în care legendara şahistă Judit Polgar a implementat programe şi metodici de predare a şahului, Polonia - strategia la nivel naţional pusă în practica de federaţia de şah din această ţară cu Ministerul Educaţiei, prin care şahul este utilizat ca mijloc de îmbunătăţire a performanţei la matematică, exemplele Suediei şi Norvegiei de extindere a studiului şahului în şcoli, precum şi exemple instructive din Israel şi Turcia. A fost prezentata şi situaţia din România, unde Ministerul Educaţiei Naţionale a reglementat modul de predare a şahului în şcoli, precum şi posibilitatea copiilor ce nu pot desfăşura activităţi fizice la ora de educaţie fizică, să primească nota la şah.



În deschidere, preşedintele ECU, Marele Maestru Zurab Azmaiparaşvili (Georgia) a subliniat importanţa pe care forul continental o acordă şahului ca instrument în educaţie şi sprijinul pe care federaţia europeană îl va oferi în perioada următoare în acest sens.



"Implementarea şahului în cât mai multe şcoli din ţara noastră este un deziderat strategic, nu numai pentru a descoperi tinere talente, dar şi pentru a utiliza şahul în dezvoltarea gândirii copiilor", a declarat preşedintele FR Şah, Sorin Avram Iacoban.

AGERPRES