Rugby: Naționala Italiei are un nou căpitan

Talonerul echipei Zebre Parma, Luca Bigi, a fost desemnat noul căpitan al naţionalei de rugby a Italiei pentru Turneul celor Şase Naţiuni, ediţia din 2020, în locul celebrului Sergio Parisse.



Bigi (28 ani), cu 24 de selecţii până acum la prima reprezentativă, s-a alăturat celor de la Zebre în actualul sezon, după patru ani petrecuţi la Benetton Treviso, o altă franciză italiană care evoluează în Pro 14 (fosta Ligă Celtică).



''Sunt extrem de emoţionat după ce am primit această veste. Este o nouă responsabilitate care mă aşteaptă, sunt onorat să reprezint echipa şi ţara mea. Este un privilegiu să port banderola de căpitan al Italiei după jucători celebri precum Parisse, Castrogiovanni, Ghiraldini, Geldenhuys sau Troncon'', a spus Bigi.



Luca Bigi îl înlocuieşte astfel pe emblematicul Sergio Parisse (142 selecţii) care va mai evolua doar într-o partidă, pe teren propriu, contra Scoţiei sau Angliei, el anunţându-şi retragerea competiţională.



Sergio Parisse, 36 ani, şi-a plănuit retragerea la ultimul meci al Italiei la Cupa Mondială 2019 din Japonia, dar a ratat şansa din cauza taifunului Hagibis, care a forţat anularea duelului cu Noua Zeelandă din faza grupelor. Italianul, locul trei în clasamentul all-time, după neozeelandezul Richie McCaw (148) şi galezul Alun Wyn Jones (143), a afirmat că doreşte să joace ultimul meci în faţa propriilor suporteri.



Italia debutează în Six Nations pe 1 februarie contra Ţării Galilor, iar o săptămâna mai târziu înfruntă Franţa, ambele meciuri în deplasare. Primul meci de acasă este cu Scoţia pe 22 februarie, iar pe 14 martie are loc ultimul lor meci de acasă cu Anglia.

