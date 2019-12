Rusia este încrezătoare că va participa sub steag propriu la JO 2020 de la Tokyo

Comitetul olimpic rus este încrezător că Rusia va participa sub steag propriu la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, confirmând că excluderea de la marile competiţii sportive internaţionale, din cauza manipulării unor date privind cazurile de dopaj, va fi contestată.

''Comitetul olimpic rus (COR) este un membru de drept şi face parte integrală din mişcarea olimpică şi avem toate motivele de a considera că vom merge ca o echipă la Tokyo şi vom face totul ca această echipă să participe sub drapel rusesc'', a declarat Stanislav Pozdniakov, preşedintele COR, la finalul unei reuniuni.



COR, în calitate de membru fondator al agenţiei antidoping Rusada, a aprobat marţi decizia din 19 decembrie a Consiliului său de supraveghere de a nu accepta sancţiunile dictate de Agenţia Mondială Antidoping.



Pe 9 decembrie, WADA a interzis Rusiei să participe timp de patru ani la marile competiţii internaţionale, inclusiv JO 2020, JO 2022 şi Cupa Mondială 2022 de fotbal, considerând ca datele primite de la laboratorul antidoping de la Moscova au fost modificate cu scopul de a proteja o serie de sportivi dopaţi.



După ce a primit acordul comitetelor olimpic şi paralimpic naţional, Rusada va notifica WADA că va face recurs împotriva sancţiunilor, astfel că Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lausanne va avea ultimul cuvânt se spus în acest caz.



Conform sancţiunilor WADA, doar sportivi ruşi verificaţi pot participa la competiţiile internaţionale, dar sub steag neutru şi fără intonarea imnului naţional. COR consideră inacceptabile aceste sancţiuni, în timp ce guvernul Rusiei a denunţat o ''isterie'' rusofobă.

