SCANDAL ÎN HANDBAL! Cluburile cu rezultate internaționale,dezavantajate net de „Trupa Dedu”!

Dinamo București, campioana la masculin ,CSM București și CSM Vâlcea la feminin, angajate în cupele europene au fost net dezavantajate de deciziile Federației Europene de Handbal care au suspendat calificările pentru turneele finale de 4 din cauza pandemiei coronavirus.

După ce au primit această lovitură de la forul european, au urmat și decizii luate de forul intern care le dezavantajează și mai mult, stârnind nemulțumirea cluburilor de top și a vedetelor internaționale.

Consiliul de administrație al Federației Române de Handbal a hotărât să nu mai continue campionatele , nemaifiind acordate în acest an titlurile de campion la masculin și feminin.Dinamo-la masculin și CSM BUCUREȘTI la feminin aveau șansele principale la titluri. Gabriela Szabo a criticat decizia federației care prin anularea campionatului pune sub semnul întrebării și participarea CSM București la următoarea ediție a Ligii campioanelor. CSM are un lot de mare valoare internațională , clubul investind puternic în competițiile europene. La fel, băieții de la Dinamo, care nu au cunoscut înfrângerea în actuala ediție a Ligii Campionilor, sunt frustrați de titlul de campioni în competiția internă.

Cristina Neagu, nr 1 mondial în handbalul feminin și-a exprimat deschis nemulțumirea față de felul în care FRF a tratat cariera sportivilor și a echipelor de vârf. Discuții în contradictoriu au provocat și regulile de limitare în loturi a jucătorilor necomunitari , măsură care blochează investițiile cluburilor pentru asigurarea unui parcurs de succes în competițiile europene.

Președintele FRH este Alexandru Dedu al cărui mandat este criticat pentru deciziile confuze luate la conducerea loturilor naționale unde a instalat antrenori străini care au ratat obiectivele de calificare și performanță.