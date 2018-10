Schimbare majoră la turneul de la Wimbledon. „Aşa se va juca de acum încolo”

All England Club, organizatorul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, a anunţat vineri că din 2019 se va introduce un tie-break dacă în setul cinci, cel decisiv, se ajunge la scorul de 12-12, relatează EFE.



Într-un comunicat publicat pe pagina oficială de web a turneului, organizatorii londonezi au precizat că au ajuns la această decizie după ce au fost analizate partidele din ultimii 20 de ani şi după consultarea jucătorilor şi arbitrilor.



Wimbledon devine al doilea Grand Slam, după US Open, în care se dispută un tie-break în setul cinci, cu diferenţa că acesta va începe la 12-12, în loc de la 6-6 cum este normal.



''Opinia noastră este că a sosit timpul să introducem sistemul 'tie-break' pentru meciurile care nu au ajuns la un deznodământ firesc la un moment rezonabil din timpul setului decisiv, a declarat Philipp Brook, preşedintele All England Club. Situaţiile în care meciurile se prelungesc mult în setul decisiv sunt rare şi am apreciat că un tie-break la 12-12 e un moment de echilibru echitabil care permite jucătorilor oportunităţi ample de a încheia meciul în avantaj şi care oferă certitudinea că meciul se va încheia într-o perioadă de timp acceptabilă''.

”Aşa se va juca de acum încolo. Nu vom mai avea meciuri maraton la Wimbledon”, au anunţat englezii.

Recordul de durată al unui meci la Wimbledon s-a consemnat în 2010, când americanul John Isner l-a învins pe francezul Nicolas Mahut după 11 ore şi 5 minute, într-o partidă care s-a întins pe durata a trei zile. Setul decisiv a fost câştigat de Isner cu 70-68.



În semifinala din 2018, dintre Kevin Anderson şi americanul John Isner, sud-africanul s-a impus tot după cinci seturi, cu 26-24 în decisiv, după 6 ore şi jumătate de joc. Efortul depus de Anderson i-a afectat forma fizică în finala cu Novak Djokovic, care s-a impus după trei seturi. AGERPRES