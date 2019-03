Schimbări în echipa de Fed Cup a României, pentru meciul cu Franţa

Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru au fost nominalizate de căpitanul-nejucător Florin Segărceanu pentru întâlnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franţa, din 20-21 aprilie, a anunţat, luni, Federaţia Română de Tenis.

Florin Segărceanu a făcut precizarea că echipa României de Fed Cup este unită, dezminţind zvonurile conforma cărora Simona Halep ar fi condiţionat prezenţa sa de o anumită sumă de bani.

"Am promis că voi anunţa echipa care va juca împotriva Franţei după ce se va termina turneul de la Miami, dar din punctul meu de vedere lucrurile sunt deja clare şi am ţinut să fac anunţul acum, pentru a evita alte atacuri în presa de scandal la adresa acestei echipe. Noi avem nevoie de linişte înaintea acestui meci atât de important şi este trist să vezi cum persoane răuvoitoare încearcă să dezbine această echipă. Toate fetele din echipă au avut parte de un tratament corect din partea federaţiei precum şi din partea noastră, a mea şi a Alinei Tecşor. Eu pot să vă asigur că nu există niciun scandal în echipa de Fed Cup a României aşa cum, vă garantez că, niciodată, Simona Halep nu a condiţionat prezenţa ei în echipă în niciun fel. Simona nu a cerut niciodată ca o jucătoare să nu fie chemată, nu a stabilit niciodată cine să joace şi cine nu, nu a vrut niciodată mai mulţi bani, cum aţi văzut că se mai întâmplă în lume, şi, probabil cel mai important lucru, ea este cea care a insistat întotdeauna ca banii care vin de la ITF, exclusiv pentru premierea jucătoarelor, să se împartă în mod egal între toate fetele, indiferent dacă au jucat sau nu. Şi aşa s-a întâmplat şi după meciul din Cehia, iar toate fetele au primit, deja, sumele cuvenite", a declarat Segărceanu.

În ceea ce priveşte componenţa echipei, Segărceanu a afirmat că este cea mai bună alegere în acest moment: "Revenind la convocare, este clar pentru toţi cei care urmăresc tenisul, că aceasta este cea mai bună echipă a României în acest moment. Avem, la simplu, patru jucătoare capabile să joace la cel mai înalt nivel, o avem pe Simona în mare formă, Monica a demonstrat şi ea o revenire incredibilă, şi un caracter de luptătoare de care avem atâta nevoie. Apoi, sunt semne bune şi din partea Mihaelei şi a Irinei, care au demonstrat că pot juca bine, iar în aceste condiţii mai aveam nevoie de o a cincea jucătoare specializată pe dublu, pentru a putea, la nevoie, să avem o alternativă pentru cel de-al cincilea meci, care ar putea fi decisiv. Iar Raluca Olaru este, evident, cea mai în formă jucătoare de dublu pe care o puteam convoca, ea fiind, deja, calificată în sferturile de finală la Miami".

În echipă nu mai figurează, faţă de meciul cu Cehia, Ana Bogdan, care în acest an nu a reuşit să obţină nicio victorie şi a ieşit din top 100.

Meciul dintre echipele feminine de tenis ale Franţei şi României, din semifinalele Fed Cup, va avea loc pe 20 şi 21 aprilie, la Rouen, pe zgură.

Kindarena va fi la prima sa întâlnire din Fed Cup, însă această sală a găzduit deja de două ori echipa de Cupa Davis a Franţei, în 2013 şi 2017.

În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a învins echipa Cehiei, deţinătoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obţinute de Simona Halep, victorioasă în ambele partide de simplu, şi de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franţa a dispus cu 3-1 de Belgia.

