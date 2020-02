Segărceanu, după meciul de Fed Cup: „I-aş fi dat o bere celui care îmi zicea înainte de meci că se va încheia 2-3”

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, Florin Segărceanu, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, după înfrângerea în faţa Rusiei, că era o minune ca România să câştige această întâlnire.



"I-aş fi dat o bere celui care îmi zicea înainte de meci că se va încheia 2-3. Sigur, întotdeauna speri şi pregăteşti echipa foarte bine, încerci să iei cele mai bune decizii. Dar uitându-ne la clasamentul rusoaicelor, ştiam valoarea lor, ştiam de Alexandrova în ce formă e... deci ştiam că o să fie dificil să facem un meci strâns. Dar acest lucru s-a întâmplat. A fost foarte aproape să se întâmple o minune, pentru că eu cred că era o minune dacă România reuşea să câştige acest meci. Eu le mulţumesc fetelor, o felicit pe Jaqueline pentru felul în care a jucat, cu curaj. Nu s-a relaxat, nu s-a speriat... deci pentru mine finalul acestei întâlniri e foarte mulţumitor, chiar dacă nu am reuşit să câştigăm. Am venit cu 3 jucătoare noi în echipă, 2 dintre ele au jucat şi cred că e o experienţă foarte bună pentru ele. Sunt jucătoare tinere, au 21 de ani şi reprezintă viitorul acestei echipe", a afirmat Segărceanu.



Acesta a explicat că a schimbat echipa de dublu în ultimul moment din cauza faptului că Raluca Olaru a suferit o contractură şi nu era aptă 100% să joace.



"Am luat decizia de a schimba echipa de dublu în ultima clipă. A fost o decizie oarecum forţată pentru că Raluca Olaru avea o contractură şi a venit să ne spună că nu este 100% fizic pentru acest meci. Aşa că a trebuit să luăm o decizie foarte rapidă. A fost o decizie dificilă, dar la un meci cu o asemenea miză dacă nu eşti 100% apt fizic e mai bine să faci un pas în spate. Ceea ce s-a şi întâmplat, pentru că Raluca a acceptat situaţia. Echipa Raluca Olaru - Irina Bara era cea pe care o pregătisem din punct de vedere tactic, dar în acel moment o formulă cu Irina Bara şi Jaqueline sau Gabriela era una dificilă. Legat şi de partea pe care joacă şi de felul în care s-au antrenat. Noi aveam două variante de dublu clare, Olaru-Bara şi Ruse-Cristian. Jaqueline venea după un meci foarte bun, era încrezătoare, şi-a dorit mult să joace acest meci de dublu şi din acest motiv am apelat la această variantă. Ştiu că vor fi comentarii, dar uneori se întâmplă aceste lucruri. Jucătorii se mai accidentează, au probleme şi undeva trebuie să găseşti o formulă. Eu unul sunt foarte mulţumit şi cred că cele două (n.r. - Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian) reprezintă o formulă la dublu pe viitor. Şi mă bucur că am avut 3 debutante la Fed Cup, îmi pare rău că nu a jucat şi Irina Bara, ar fi fost o experienţă bună pentru ea. Acum e supărată, o înţeleg, dar uneori echipa este echipă şi din punctul meu de vedere, al antrenorului, trebuie să alegi formula cea mai bună. Aşa am crezut noi, aşa am făcut, acum mergem înainte", a explicat căpitanul nejucător.



"Acest meci cu Rusia a fost unul care mă bucură. Mă bucur pentru echipă, pentru jucătoarele care au jucat în premieră, au făcut şi surprize... Ele (n.r. - Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian) reprezintă generaţia viitoare, amândouă joacă foarte bine dublu, sunt un cuplu sudat. Din acest motiv am mers pe această variantă, mai ales că înainte de venirea la Cluj ele câştigaseră un turneu împreună. Sunt mulţumit de această întâlnire... normal că îţi doreşti să câştigi, mai ales când se ajunge la 2-2 după victoria fantastică reuşită de Jaqueline în faţa unei jucătoare numărul 38 în lume... Atunci începi să visezi, dar acea minune nu s-a întâmplat. Trebuie să recunosc că rusoaicele au jucat un meci perfect la dublu, aşa a fost să fie. Au fost şi multe decizii pe care a trebuit să le luăm în câteva minute. Mai departe o să vedem cu cine vom juca în meciul de baraj şi normal că ne dorim să rămânem în această Grupa Mondială", a adăugat Segărceanu.



Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse au cedat în faţa perechii Ana Blinkova/Ana Kalinskaia în două seturi, 6-3, 6-2, iar România a fost învinsă de Rusia cu 3-2 în meciul din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, sâmbătă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, echipa ţării noastre ratând calificarea la turneul final.



Anterior, în al patrulea meci de simplu, Jaqueline Cristian (197 WTA), la debutul său în echipa de Fed Cup a României, a învins-o pe Veronika Kudermetova (38 WTA) cu 7-5, 6-3.



În primul meci de sâmbătă, rusoaica Ekaterina Alexandrova (28 WTA) a învins-o pe Ana Bogdan (90 WTA) cu 7-5, 3-6, 7-5.



Vineri, Ana Bogdan a învins-o pe Veronika Kudermetova cu 6-3, 6-7 (5), 6-1, după ce Elena Gabriela Ruse (166 WTA) a fost întrecută cu scorul de 6-1, 6-4 de Ekaterina Alexandrova.



Echipa naţională de tenis a României a întâlnit în zilele de 7 şi 8 februarie, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, selecţionata Rusiei în Grupa Mondială a Fed Cup. Meciul a contat pentru calificarea la turneul final al Fed Cup de la Budapesta, din 14-19 aprilie.



Pentru această întâlnire, din echipa României nu au făcut parte jucătoarele Simona Halep, Irina Begu şi Monica Niculescu, care au renunţat la convocare pentru a se concentra pe turneele WTA în vederea calificării la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În aceste condiţii, căpitanul nejucător al României, Florin Segărceanu, a convocat pentru partida cu Rusia următoarele jucătoare: Ana Bogdan (90 WTA), Irina Bara (160 WTA), Elena Gabriela Ruse (166 WTA), Raluca Olaru (47 WTA la dublu) şi Jaqueline Cristian (197 WTA).



Jucătoarele Irina Bara, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au fost nominalizate în premieră în lotul de Fed Cup al României.



România nu întâlnise niciodată Rusia în Fed Cup, dar a avut două confruntări cu URSS, ambele pierdute, în 1978 (0-3), la Melbourne, în sferturile Grupei Mondiale, şi în 1986 (0-3), la Praga, în turul al doilea al Grupei Mondiale.

