Serena Williams, calificată în semifinalele turneului US Open

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, care vizează un al 24-lea trofeu de Mare Şlem, s-a calificat, marţi, la New York, în semifinalele turneului US Open, după ce a dispus de Karolina Pliskova (Cehia), numărul opt mondial, cu 6-4, 6-3.



După ce a lipsit anul trecut de la Flushing Meadows, deoarece a născut-o pe fetiţa sa Olympia, cea mai mică dintre surorile Williams (36 ani) se află acum la doar două victorii de egalarea recordului absolut de titluri de Mare Şlem, deţinut de Margaret Court.



În penultimul act, americanca o va înfrunta pe letona Anastasija Sevastova (18 WTA), care a reuşit să o învingă în sferturi pe americanca Sloane Stephens, numărul trei mondial şi deţinătoarea titlului la US Open, cu 6-2, 6-3.



Serena a început rău meciul cu Pliskova, finalistă în 2016 la Flushing Meadows, cu multe greşeli neforţate, dar, după ce a salvat două mingi de break, la 1-3, americanca a început să joace tot mai bine, iar locul erorilor a fost luat de lovituri direct câştigătoare. Pentru Serena, a 2-4 în primul set, a început o serie de opt ghemuri consecutive, care i-a adus câştigarea primului set cu 6-4 şi desprinderea la 4-0 în actul secund.



Pliskova a avut op tresărire de orgoliu, reducând diferenţa la 4-2, a ratat trei mingi de break pentru 4-3, şi s-a înclinat în cele din urmă după o oră şi 30 de minute.



Serena, numărul 26 WTA şi cap de serie numărul 17, intră în careul de aşi cu un singur set pierdut la New York, în optimi, în faţa estonienei Kaia Kanepi (44 WTA).



De la revenirea sa în circuitul profesionist, în martie, la 6 luni după ce a născut, Serena a cunoscut suişuri (finală la Wimbledon) şi coborâşuri (cea mai drastică înfrângere a carierei, 1-6, 0-6 contra britanicei Johanna Konta, în august, la San Jose).



După eliminarea cehoaicei Pliskova, la US Open nu se mai află în cursă nicio jucătoare din top 10.

