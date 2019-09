Serena Williams şi Elina Svitolina, calificate în semifinalele turneului US Open

Americanca Serena Williams şi ucraineanca Elina Svitolina s-au calificat, marţi, în semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, şi vor fi adversare joi la New York, în penultimul act.



Williams, numărul opt mondial, va juca pentru a 13-a oară o semifinală la Flushing Meadows, după o victorie categorică în faţa chinezoaicei Qiang Wang (18 WTA), cu 6-1, 6-0, în doar 44 de minute.



Serena, care a câştigat de şase ori US Open şi va împlini 38 de ani pe 26 septembrie, a obţinut cu acest prilej victoria cu numărul 100 la Flushing Meadows.



Wang nu a reuşit să câştige decât 15 puncte în acest meci, dintre care doar 4 în al doilea set.



Serena a comentat şi meciul cu Svitolina de joi: ''Ea a jucat o semifinală şi la Wimbledon (învinsă de Simona Halep, n. red.) anul acesta şi ştiu că va vrea să facă un pas în plus. Deci va trebui să joc bine din nou''.



Williams a câştigat în urmă cu 20 de ani primul său titlu la US Open şi vizează un al 24-lea titlu de Mare Şlem, având în vedere că în competiţie au rămas doar adversare fără experienţă la acest nivel.



Svitolina, numărul cinci mondial, va juca în premieră o semifinală la US Open, după ce a învins-o pe britanica Johanna Konta (16 WTA), cu 6-4, 6-4.



''A fost un meci foarte dur. Am lovit tare amândouă şi a fost destul de fierbinte să închei pe serviciul meu'', a mărturisit ucraineanca de 24 de ani, urmărită din tribună de iubitul său, francezul Gael Monfils, care va juca miercuri în sferturi contra italianului Matteo Berrettini.



Ultimul ghem al meciului dintre Svitolina şi Konta a fost unul strâns, după ce ucraineanca a ratat trei mingi de meci pe serviciul Johannei Konta.



''Am jucat punct după punct'', a explicat Svitolina cum a făcut faţă presiunii. Cel mai bun rezultat la un turneu de Mare Şlem era până acum semifinala de la Wimbledon.

AGERPRES