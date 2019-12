Sezonul de schi s-a deschis pe pârtiile din Toplița

Sezonul de schi s-a deschis astăzi pe cele două pârtii ale domeniului schiabil Topliţa, condiţiile de practicare a sporturilor de iarnă fiind excelente.

Proprietarul pârtiilor de la Topliţa, Niculae Baciu, a spus că stratul de zăpadă ajunge şi la un metru şi jumătate, iar starea pârtiilor este foarte bună. De altfel, el explica, în urmă cu câteva zile, că tunurile de zăpadă sunt puse în funcţiune şi că deschiderea sezonului depinde de condiţiile meteo.



Domeniul schiabil de la Topliţa, aflat la poalele munţilor Gurghiu, este alcătuit din pârtia Măgheruş şi pârtia Bradul. Acestea beneficiază de panoramă spre munţii Călimani, dar şi spre oraşul Topliţa, fiind, în fiecare an, luate cu asalt de numeroşi pasionaţi ai sporturilor albe.



Pârtia Bradul are un grad de dificultate redus, o lungime de 1.200 de metri şi o diferenţă de nivel de 140 metri, înclinaţia medie a pantei fiind de 11%.

Pârtia Măgheruş are grad de dificultate mediu, o lungime de 470 metri, diferenţă de nivel de 125 metri şi înclinaţia medie a pantei este de 23%.



Niculae Baciu a arătat că pasionaţii de schi şi snowboard au la dispoziţie, pe lângă condiţii excelente pe pârtii, posibilitate de închiriere a echipamentului, dar şi ofertă de cazare şi de servire a mesei.



Pârtiile de la Topliţa sunt primele din judeţul Harghita unde s-a deschis sezonul de schi, la fel ca şi anul trecut, când acestea au devenit funcţionale tot la începutul lunii decembrie.



Sezonul de schi se va deschide duminică, la ora 9,00, şi pe pârtia de dificultate medie a domeniului schiabil Ghimeş, unde tunurile de zăpadă funcţionează de câteva zile.

Și în alte zone din judeţ, cum ar fi Borsec sau Băile Harghita, instalaţiile de producere a zăpezii artificiale lucrează la capacitate maximă, pentru ca în preajma sărbătorilor să se poată deschide sezonul de schi.

AGERPRES