Simona Halep a anunțat noul antrenor "cu normă întreagă" pentru 2019

Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, a anunțat, înainte de debutul la turneul de la Miami, că Daniel Dobre este noul ei antrenor, scrie Gsp.

„Brică”, așa cum este poreclit Daniel Dobre în lumea tenisului, și-a întrerupt brusc cariera de jucător de tenis. Pe 29 septembrie 1989, Dobre atingea cel mai bun loc din carieră, 832 ATP la simplu, potrivit Libertatea.

