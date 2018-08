Simona Halep a câștigat turneul de la Montreal

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a câştigat turneul WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari americani, duminică, după ce a învins-o în finală pe americanca Sloane Stephens cu 7-6 (6), 3-6, 6-4.

Halep (26 ani), care a obţinut la Montreal calificarea la Turneul Campioanelor, pentru a cincea oară, s-a impus la capătul unui meci foarte disputat, care a durat două ore şi 41 de minute.



Simona Halep a învins-o pentru a doua oară pe Stephens (25 ani, 3 WTA) în decurs de două luni, după victoria cu 3-6, 6-4, 6-1 din finala de la Roland Garros. Românca are acum 7-2 în meciurile directe cu americanca, ultima victorie a acesteia în confruntările cu Simona datând din 2013.



Halep a cucerit al doilea său titlu la Rogers Cup. În 2015 (Toronto) a abandonat în finala cu elveţianca Belinda Bencic, în 2016 (Montreal) a învins-o în finală pe americanca Madison Keys, iar în 2017 (Toronto) s-a înclinat în semifinala cu ucraineanca Elina Svitolina.



Stephens a luat primul ghem al meciului, dar apoi Halep a dominat jocul şi s-a desprins la 4-1. Americanca a reuşit să revină şi a egalat, 4-4, Halep a reuşit un nou break, dar nu a putut încheia setul, iar Stephens a preluat conducerea, cu 6-5. Halep a salvat două mingi de set şi a trimis meciul în tiebreak, unde a început catastrofal, fiind condusă cu 4-0 şi 5-1. Românca a recuperat punct cu punct, s-a apropiat la 4-5, a salvat două noi mingi de set şi a reuşit să se impună cu 8-6.



În actul secund, Stephens a fost mai agresivă, iar Simona a greşit mai mult şi a acuzat oboseala acumulată în ultimele zile. Americanca s-a desprins la 3-1, a condus apoi cu 4-2 şi 5-3, încheind setul cu 6-3.



În decisiv, Halep a început foarte bine şi a avut 2-0, dar a părut epuizată astfel că Stephens a restabilit egalitatea, 2-2. Simona a găsit resurse şi a făcut un nou break, Stephens a resimţit presiunea şi a greşit câteva mingi, iar scorul a devenit 5-2 pentru româncă. Halep a ratat o minge de meci la 5-2, a mai avut două la 5-3, iar americanca s-a apropiat periculos la 5-4. Simona a reuşit să încheie conturile cu 6-4, fructificând a patra sa minge de meci.



Halep a avut 4 aşi în acest meci, a comis 7 duble greşeli, iar procentajele sale la serviciu au fost sub media obişnuită, 59% la primul serviciu şi 25% la al doilea. Simona a avut 22 de mingi direct câştigătoare, dar şi 43 de erori neprovocate. Stephens nu a avut niciun as, a comis 4 duble greşeli, procentajele sale la serviciu fiind de 63%, respectiv 23%. Americanca a avut 29 de winners şi a făcut 40 de erori neforţate.



Simona Halep a fost recompensată cu un cec de 519.480 dolari şi cu 900 de puncte WTA, în timp ce Stephens s-a ales cu 252.425 dolari şi cu 585 puncte.AGERPRES