Victorie URIAȘĂ. Simona Halep a învins-o pe Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) a învins-o pe canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) cu scorul 3-6, 7-6(6), 6-3 în grupele Turneului Campioanelor.

Partida a durat două ore și 34 de minute.

Halep, finalistă în 2014 la Turneul Campioanelor, s-a impus în primul meci al competiţiei la toate ediţiile la care a participat. Meciul de luni a fost primul jucat contra Biancăi Andreescu (19 ani, 4 WTA), revelaţia acestui an în circuitul profesionist.



Halep a avut probleme în găsirea ritmului în prima parte a meciului, fiind dominată de Andreescu din punct de vedere fizic. Simona a condus cu 1-0, dar apoi a pierdut două ghemuri la rând. Şi-a recuperat break-ul cedat, dar la 3-3 şi-a pierdut din nou serviciul şi Andreescu a reuşit să se desprindă decisiv, câştigând setul cu 6-3, după patru ghemuri la rând.



În actul secund, Andreescu nu a mai reuşit să menţină nivelul la aceleaşi cote înalte, Halep a fost şi ea mai agresivă, rezultând un joc pe contre. Andreescu a condus cu 1-0, Halep a avut apoi 2-1. Bianca a restabilit egalitatea, dar Simona s-a desprins la 4-2. Andreescu a luat trei ghemuri la rând (5-4), dar Halep a dus setul în tiebreak, după ce a salvat o minge de meci. Halep a avut 3-0, Andreescu a egalat, 3-3, iar în cele din urmă românca a fructificat a treia sa minge de set şi a trimis meciul în decisiv.



Halep a luat primul ghem al setului al treilea, dar apoi Andreescu a egalat şi a făcut break (2-1). Halep a salvat trei mingi de 1-3 şi a restabilit egalitatea, 2-2, după care a profitat de momentul bun şi s-a desprins la 4-2. Andreescu nu a cedat şi a făcut break (3-4), dar Halep a reuşit să câştige din nou contra serviciului şi a încheiat cu un ghem alb, 6-3.



Halep a avut 3 aşi şi a făcut 2 duble greşeli, iar Andreescu a reuşit 2 aşi şi a comis 2 duble greşeli. Halep a avut un procentaj mai bun la punctele cu primul serviciu, iar Andreescu la al doilea serviciu. Bianca Andreescu a reuşit să câştige mai multe puncte decât Halep, 101-99.

Pentru că a pierdut un set, în timp ce Elina Svitolina a triumfat în minimum de seturi în fața Karolinei Pliskova, Simona Halep ajunge pe locul doi în clasamentul grupei.

Darren Cahill a revenit oficial antrenorul Simonei Halep cu ocazia acestui meci.

Simona Halep se va duela cu Elina Svitolina în următorul meci din grupa violet de la Turneul Campioanelor, joi, 30 octombrie, de la ora 14.30.

