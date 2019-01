Simona Halep: Am ştiut ce trebuie să joc, am ştiut că e o adversară puternică

Liderul tenisului feminin mondial, Simona Halep, a declarat că a ştiut ce trebuie să joace în faţa estonienei Kaia Kanepi, marţi, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

''Am ştiut ce trebuie să joc împotriva ei, am ştiut că e o adversară puternică. A trebuie să arăt forţă în picioare şi să cred că pot câştiga meciul. A fost bine pentru mine în seara aceasta şi sunt foarte fericită că am ajuns în turul al doilea'', a declarat Halep la interviul acordat pe teren la Melbourne, după victoria cu 6-7 (2), 6-4, 6-2.

Românca, finalistă anul trecut la Melbourne, şi-a luat revanşa în faţa jucătoarei estoniene (33 ani, 71 WTA), cea care a învins-o la US Open, cu 6-2, 6-4, în primul tur.

''Nu mai vreau să îmi aduc aminte acel meci, deoarece a fost unul rău'', a afirmat Halep, care a subliniat că victoria de marţi îi dă multă încredere.

''E de fiecare dată dificil să joci contra ei'', a mai spus campioana de la Roland Garros, care nu mai obţinuse o victorie din luna august, sezonul 2018 încheindu-se prematur pentru ea din cauza unei hernii de disc.

În turul secund, Halep o va înfrunta pe americanca Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), victorioasă în prima rundă contra rusoaicei Veronika Kudermetova, cu 6-3, 3-6, 7-5. Va fi pentru prima oară când Halep şi Kenin sunt adversare.

De remarcat că Sofia Kenin a cucerit două titluri WTA anul acesta, la Hobart (simplu) şi Auckland (dublu).

AGERPRES