Simona Halep consideră că meciul cu Elise Mertens a fost cel mai bun al său la Australian Open

Lucian Alecu

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat că meciul cu belgianca Elise Mertens, din optimile de finală ale turneului Australian Open, a fost cel mai bun al său anul acesta la Melbourne.



''Simt că am jucat cel mai bun meci dintre toate meciurile jucate de când sunt aici. Sunt fericită pentru asta şi încerc să stau concentrată. Îmi place cum mă simt'', a declarat Halep după victoria cu 6-4. 6-4 în fața belgiencei.

''A fost o performanţă extraordinară pentru mine să fiu din nou în sferturile de finală, e foarte plăcut să mă bucur de tenis aici în Australia. Mă bucur foarte mult că m-am calificat'', a mai spus Halep, uşurată că nu i-a oferit adversarei sale şansa unei reveniri.



''Anul trecut la Doha, împotriva ei, am condus cu un set şi 4-2 şi am pierdut. Mi-a rămas în cap cum a revenit în meci şi trebuia să fiu atentă la fiecare minge, să nu renunţ niciodată, deoarece poate reveni. Trebuie să recunosc că am fost un pic nervoasă la 4-3 (în setul secund), dar am fost destul de puternică pentru a încheia meciul'', a mai spus fostul lider mondial.



"Mental cred că am făcut o treabă foarte bună azi la 4-4, cu acele mingi de break şi de ghem. În cele din urmă, am luat ghemul şi am servit foarte bine în ultimul ghem'', a subliniat Halep, care a atins al 14-lea sfert de finală de Mare Şlem din carieră.



Halep a comentat şi izbucnirile sale nervoase din acest meci şi nu numai: ''Trebuie să mă calmez când devin nervoasă şi am izbucniri pe teren. Trebuie să mă liniştesc, să îmi iau energie din boxa mea''.



Halep (28 ani, 3 WTA), care va urca pe locul secund în ierarhia mondială după turneu, indiferent de rezultatele care se vor înregistra de acum înainte, a vorbit şi despre viitoarea sa adeversară. "Cu Kontaveit nu ştiu dacă am jucat. Probabil o dată. E foarte puternică. Sunt aici pentru a face faţă oricărei provocări, aşa că nu mă gândesc negativ la joc. Vreau doar să intru pe teren şi să dau tot ce am mai bun. Asta e tot ce am în minte''.



Kontaveit (31 WTA) a învins-o luni pe poloneza Iga Swiatek cu 6-7 (4/7), 7-5, 7-5 şi va juca la 24 de ani primul său sfert de finală de Mare Şlem din carieră.



Halep, finalistă la Melbourne în 2018, a câştigat ambele meciuri jucate cu Kontaveit, în 2017, în turul al treilea la Miami, cu 6-3, 6-0, şi în sferturi la Roma, cu 6-2, 6-4.



''Aştept cu nerăbdare să joc contra Simonei. E o jucătoare extraordinară şi trebuie să joc cel mai bun tenis al meu. Este incredibil de consistentă. Joacă foarte bine, se mişcă excelent şi cu siguranţă trebuie să fiu consistentă, dar şi să îmi fac jocul şi să fiu agresivă'', a comentat Kontaveit întâlnirea cu Halep din sferturi.



AGERPRES