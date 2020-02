Simona Halep, despre semifinala turneului Australian Open: E foarte greu să analizez profund meciul cu Muguruza, dar voi învăţa din el

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a declarat, sâmbătă, la întoarcerea la Bucureşti, că e foarte greu de analizat profund meciul cu Garbine Muguruza, pierdut în semifinalele turneului Australian Open, dar a precizat că după ce se va odihni va învăţa din el.



"A fost un meci greu, a jucat foarte bine Muguruza. Am fost foarte aproape să-l câştig. E greu să analizezi foarte profund acest meci. Îmi trebuie câteva zile să mă odihnesc şi după aceea o să învăţ ceea ce am de învăţat din el. Darren (n.r. - antrenorul său Darren Cahill) mi-a spus că am făcut un meci foarte bun, dar că ar fi trebuit să fiu mai atentă la unele mingi importante", a spus Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni.



"Sunt mulţumită de felul cum am jucat la Australian Open. Am început un pic mai greu la Adelaide, dar după aceea mi-am revenit şi pot spune că sunt bucuroasă de ceea ce am făcut. Eu mă simt foarte bine în Australia, e o ţară foarte călduroasă. Eu tot timpul am avut parte de o primire foarte călduroasă din partea lor şi le mulţumesc pentru acest lucru. Sunt prietenoşi cu mine şi tot timpul joc cu plăcere acolo. Am şi amintiri frumoase din 2018, în fiecare an am avut ceva frumos de luat de acolo. Pentru mine urmează acum turneele din Dubai şi Doha", a adăugat ea.



Simona Halep, care a anunţat că va dona 200 de dolari pentru sprijinirea victimelor incendiilor de vegetaţie din Australia de fiecare dată când îl va supăra pe antrenorul său, australianul Darren Cahill, nu a dorit să dezvăluie suma totală oferită sinistraţilor: "Am donat mai mult decât am vorbit cu Darren şi de câte amenzi am luat, dar nu voi spune suma".



Ea a menţionat că turneul de la Melbourne nu a fost afectat în vreun fel de epidemia de coronavirus, care a debutat la finalul anului trecut în oraşul Wuhan din centrul Chinei. "Nu a fost cazul să fim puşi sub alertă. Cred că totul e sub control la Melbourne", a explicat ea.



Referitor la meciul din Grupa Mondială a Fed Cup dintre România şi Rusia (7-8 februarie), Halep a afirmat: "Sunt alături de echipă cu tot sufletul şi sunt convinsă că fetele au puterea necesară să câştige acest meci cu Rusia. O să le susţin şi o să le trimit energia mea pozitivă".



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a fost învinsă de spaniola Garbine Muguruza cu 7-6 (10-8), 7-5, joi, la Melbourne, în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.



Halep, câştigătoare la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, a primit un cec de 1.040.000 dolari australieni şi 780 de puncte WTA. Simona fusese învinsă în optimi la ediţia de anul trecut.

AGERPRES