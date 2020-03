Simona Halep dezvăluie ce a făcut cu racheta cu care a câştigat la Wimbledon

Simona Halep a înrămat racheta cu care a câştigat turneul de Grand Slam Wimbledon în 2019. Fostul lider mondial a transmis un mesaj de încurajare tuturor fanilor ei de pe Twitter.

Simona Halep (28 de ani) a ales să îşi redecoreze casa în plină pandemie de coronavirus. Fostul lider mondial a postat un clip video pe Twitter, în care a arătat că a decis să îşi înrămeze racheta cu care a câştigat turneul de la Wimbledon în 2019.

Sportiva din Constanţa a pus alături de rachetă şi o poză cu trofeul câştigat pe iarba londoneză.

„Ce faceţi pentru a rămâne optimişti în această perioadă? Acesta este un lucru mic pe care l-am făcut pentru a-mi lumina zilele petrecute în casă. Eu sunt acasă, în fiecare zi, de fapt, non-stop. Acum câteva zile m-am gândit şi am decis să înrămez şi să pun pe perete racheta cu care am jucat la Wimbledon în 2019, iar alături este poza cu trofeul. Am decis să le înrămez pentru a avea o amintire frumoasă. Sper că v-au plăcut. Aveţi grijă, staţi acasă. Totul va fi bine!”, a spus Simona Halep.

(sursa: Mediafax)