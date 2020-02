Simona Halep, după calificarea în finală: Cred că am făcut cel mai bun joc de când am venit aici

Simona Halep s-a calificat în finala turneului WTA din Dubai după o victorie rapidă în fața americancei Jennifer Brady.

"Mi-a plăcut mult, a fost un meci frumos, cred că am făcut cel mai bun joc de când am venit aici şi îmi place să joc în Dubai, îmi dă încredere ca să revin mereu să dau ce am mai bun. Îmi place şi publicul, sunt oameni speciali aici și spectatori speciali. Vă mulțumesc tuturor", a declarat Halep la finalul meciului câștigat în fața lui Brady.

„Sunt foarte bucuroasă că am șansa de a juca a doua finală aici, după cea câștigată în 2015. Va fi diferit. Rybakina e o adversară foarte tare. Am urmărit-o puțin. E o provocare să joc pentru un alt trofeu,” a mai spus românca.