Simona Halep, după calificarea în semifinale la Wimbledon: Joc cel mai bun sezon al meu pe iarbă

Simona Halep a vorbit despre victoria în fața lui Zhang și despre calificarea în semifinale, prima după cea reușită în 2014, când a pierdut cu Eugenie Bocuhard.

„Am luptat din greu din primul set. Știam că Zhang va lovi foarte tare. Mereu când am jucat cu ea mi-a fost greu. M-am gândit că trebuie să fiu puternică și să joc cât mai bine! Am stat bine fizic și mental, am energie, mă simt bine, sănătoasă. Joc cel mai bun sezon al meu pe iarbă. Nu mă uit la meciurile adversarelor. O să mă pregătesc să fiu gata pe semifinală și să mă bucur de următorul meci", a spus Simona Halep, imediat după meci, pentru cei de la Eurosport.