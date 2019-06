Simona Halep, după calificarea în sferturi la Roland Garros: „Să joc împotriva cuiva cu zece ani mai tânără, nu e uşor. Sunt tinere, nu au nimic de pierdut”

Campioana en titre de la Roland Garros, românca Simona Halep, a declarat, luni, că meciul cu poloneza Iga Swiatek, câştigat cu 6-1, 6-0, în optimile de finală, a fost cel mai bun meci al său la ediţia din acest an a turneului parizian de tenis.



Halep a reuşit să se impună în doar 45 de minute în faţa polonezei de 18 ani (104 WTA).



''Consider că a fost cel mai bun meci al meu aici, am jucat foarte bine, iar ea a fost un pic nervoasă pentru că a jucat pe acest teren (Philippe Chatrier, n. red.). Mă aşteptam la un meci dificil, deoarece antrenorul mi-a spus că loveşte imprevizibil, că e greu de înţeles stilul de joc. Aşa că eram pregătită pentru asta, dar a fost mai bine decât speram'', a afirmat Halep, care a bifat a 11-a sa victorie consecutivă la Paris.



În sferturi, Halep va înfrunta o altă reprezentantă a noului val, americanca Amanda Anisimova (17 ani).



''Mă simt bătrână, foarte bătrână'', a glumit Halep (27 ani), în perspectiva partidei cu Anisimova. ''Nu am jucat pe Chatrier la 17 ani, eram în calificări. Să joc împotriva cuiva cu zece ani mai tânără, nu e uşor. Sunt tinere, nu au nimic de pierdut, aşa că fiecare meci e dificil. Cred că generaţia noastră a fost un pic mai timidă. Acum, fetele din actuala generaţie au mult curaj, se luptă cu orice jucătoare aflată în top şi nu se gândesc că se află jos în clasament. Le apreciez, e bine pentru tenis, deoarece jucătoarele tinere ajung repede în top. Dar, avantajul meu este că am experienţă. Vom vedea ce va fi", a mai spus Halep, citată de site-ul turneului.



Înaintea meciului cu Halep, Swiatek mărturisise reporterilor că meciul cu campioana este un ''vis'', dar acesta s-a transformat repede în coşmar, deţinătoarea titlului junioarelor la Wimbledon fiind condusă cu 5-0 după doar 14 minute de joc. Halep nu a scăzut ritmul şi, după ce i-a cedat un ghem polonezei, a reuşit o serie de şapte jocuri consecutive.



''Mă simt bine, nu mă stresez prea tare pe teren. Cred că primele două, trei meciuri sunt mai grele la un Grand Slam. Dacă ajungi în a doua săptămână, aşteptările sunt tot mai mari. Aştept mult de la mine şi sper să dau tot ce pot în turul următor, ia restul va fi un bonus", a adăugat Halep.



Românca a avut cuvinte de încurajare pentru Swiatek, după acest eşec drastic: ''Cred că trebuie să aibă mai multă încredere în ea şi că poate să fie în top, A învins jucătoare bune, are nevoie de mai multe meciuri, are nevoie de timp. Însă, cu siguranţă va fi sus, pentru că la 18 ani a jucat în optimi la un Grand Slam''.

