Simona Halep, după eliminarea de la Roland Garros: „Azi atât am putut. Nu m-am mişcat cum mi-am dorit”

Instagram Simona Halep

Simona Halep a explicat cauzele eliminării din sferturile de finală de la Roland Garros de către americanca Amanda Anisimova (17 ani), care a învins-o joi cu 6-2, 6-4.

“Azi atât am putut. Nu m-am mişcat cum mi-am dorit. Am lăsat-o să-şi facă jocul şi a obţinut victoria. Ambele jucătoare am fost în aceeaşi situaţie. Eu mi-am ieşit puţin din rutină cu amânaremîa de ei. Am fost în sală şi m-am antrenat. Nu voi căuta scuze acum. Nu mi-am ridicat nivelul azi”, a declarat Simona Halep la conferinţa de presă.

''Ştiam că (Anisimova) joacă foarte bine, iar azi a făcut un meci mare. Merită toate aprecierea. Eu sunt tristă, ca de fiecare dată când pierd, dar nu mai mult de atât. Ea a jucat cu adevărat bine azi, iar eu am făcut tot ce am putut. Sunt mulţumită, în ciuda rezultatului. Să ajung până în sferturi aici nu e rău. Plec cu gânduri pozitive. Presiunea a fost pe mine, fiind campioana de anul trecut. Sunt supărată de fiecare dată când pierd. Am fost puţin stresată'', a afirmat Halep, citată de AFP.

„(Anisimova) are şanse mari (de a câştiga turneul, n. red.), dacă va juca aşa cum a făcut-o azi, dacă nu se gândeşte la rezultat. Azi a fost destul de calmă. Cred că are o şansă. E dificil să o compari cu alte jucătoare. Joacă rapid, agresiv, se mişcă bine, pune presiune, joacă lung'', a mai comentat românca.

Agerpres