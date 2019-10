UPDATE Simona Halep, învinsă de Elina Svitolina la Turneul Campioanelor

Captura Video

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul cinci mondial, a fost învinsă de ucraineanca Elina Svitolina cu 7-5, 6-3, într-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhe de la Shenzhen (China).

Halep (28 ani) s-a înclinat după o oră şi 39 de minute în faţa deţinătoarei titlului, care s-a calificat în semifinale. Ea câştigase primul său meci din grupă, în faţa jucătoarei canadiene de origine română Bianca Andreescu, a început slab meciul şi a fost condusă cu 3-0 de Svitolina (25 ani, 8 WTA). Campioana de la Wimbledon şi-a găsit apoi reperele şi ritmul, restabilind egalitatea, 3-3. Halep a avut apoi o şansă de a face break, însă nu a fructificat-o şi s-a mers cu serviciul până la 6-5 pentru Svitolina, când Simona, neinspirată, a cedat rapid cele patru servicii şi setul, cu 5-7.



În actul secund, românca a lăsat impresia că poate întoarce soarta meciului şi a făcut un break, conducând cu 2-1, însă nu a reuşit să îl confirme. Cele două jucătoare şi-au făcut serviciul până la 4-3, când Halep a avut o nouă cădere şi l-a pierdut la zero. Constănţeanca putea face break la 3-5, dar a ratat două şanse, iar apoi victoria a revenit Elinei Svitolina.



Halep a avut procentaje mai mici la serviciu decât adversara, Svitolina arătând mai multă răbdare în raliuri şi un plus de rezistenţă fizică, graţie cărora a reuşit un joc defensiv excelent.



Cele două jucătoare sunt la egalitate acum în meciurile directe, 5-5, dar Halep a obţinut o victorie în Fed Cup. Românca se impusese în ambele meciuri de anul acesta, în semifinale la Doha, cu 6-3, 3-6, 6-4, şi în finală la Wimbledon, cu 6-1, 6-3. De remarcat faptul că Svitolina a învins-o pe Halep şi la ediţia din 2017 a Turneului Campioanelor, cu 6-3, 6-4, tot în grupă.



Simona Halep şi-a asigurat un cec de 570.000 de dolari şi 375 de puncte WTA. Ea are nevoie de victorie în ultima sa partidă, cu Karolina Pliskova (Cehia), pentru a se califica în semifinale.



În celălalt meci de astăzi se vor înfrunta Bianca Andreescu şi Karolina Pliskova.



AGERPRES