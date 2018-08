Simona Halep - Kaia Kanepi, în primul tur la US Open

Jucătoarea română Simona Halep, numărul unu mondial şi principala favorită, o va înfrunta pe estoniana Kaia Kanepi în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York.

Halep (26 ani), care anul trecut a pierdut în primul tur la US Open, s-a impus în singurul său meci cu Kanepi (33 ani, 44 WTA), în 2014, la Doha, cu 6-4, 3-6, 7-6 (5), în turul al doilea. Kanepi a ajuns până în sferturi la ediţia din 2017.

Pe tabloul principal de simplu se mai află cinci românce, Mihaela Buzărnescu, desemnată cap de serie numărul 21, va juca în primul tur cu cehoaica Marketa Vondrousova, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe americanca Alison Riske, Irina Begu va avea ca adversară tot o americancă, Jennifer Brady, în timp ce Ana Bogdan (25 ani, 74 WTA) şi Monica Niculescu (30 ani, 61 WTA) vor înfrunta jucătoare venite din calificări.

Buzărnescu (30 ani, 20 WTA) va fi la primul său duel cu Vondrousova (19 ani, 102 WTA), la fel ca şi Begu (27 ani, 58 WTA) cu Brady (23 ani, 66 WTA).

Cîrstea (28 ani, 52 WTA) are 3-2 în meciurile directe cu Riske (28 ani, 76 WTA), americanca având ultima victorie, anul acesta, în sferturi la Nurnberg, când Sorana a abandonat la 2-6, 7-5, 1-0 pentru adversară. La primul lor duel, în 2007, Riske învingea în primul tur al calificărilor la US Open cu 6-2, 7-6 (4).

Campioana en titre, americanca Sloane Stephens, a treia favorită anul acesta, va juca în runda inaugurală cu rusoaica Evghenia Rodina. Daneza Caroline Wozniacki, campioană anul acesta la Australian Open şi a doua favorită la Flushing Meadows, va debuta contra australiencei Samantha Stosur, campioană în 2011 la New York.

Americanca Serena Williams, care are şase titluri de campioană la US Open, cap de serie numărul 17, va juca în primul tur cu poloneza Magda Linette. Sora sa Venus, cap de serie numărul 16, va juca în prima rundă cu o altă fostă campioană, rusoaica Svetlana Kuzneţova. Venus şi Serena s-ar putea înfrunta în turul al treilea la US Open.

Maria Şarapova, campioană pe teren american în 2006, va juca în primul tur cu o jucătoare venită din calificări, iar germanca Angelique Kerber, care a cucerit titlul în 2016, o va înfrunta pe rusoaica Margarita Gasparian. AGERPRES