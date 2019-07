Simona Halep, la un meci de prima finală la Wimbledon

Simona Halep şi Elina Svitolina se vor întâlni, astăzi, în semifinalele de la Wimbledon. Jucătoarea din Ucraina s-a calificat în premieră în penultima fază a unui turneu de Grand Şlem. La general, scorul direct este 4-3 în favoarea Elinei, dar Simona a reuşit să se impună în ultima întâlnire, disputată pe hard la Doha.

„Tot timpul a fost dificil împotriva Svitolinei, am avut meciuri lungi şi mă aştept din nou la aşa ceva. Nu contează de câte ori am jucat, care e scorul, va trebui să dau totul pentru a obţine victoria pentru că suntem în semifinale. Când mă gândesc la ea, mă gândesc la meciul de la Roland Garros, nu la finalele de la Roma”, a spus Simona.

Svitolina are un parcurs excelent pe iarba londoneză, deși în ultimele luni câștigase doar două meciuri din ultimele nouă jucate. În plus, la Wimbledon avea palmares negativ până la această ediție, 5 victorii și 6 înfrângeri.

Fostul jurnalist Alex Glivinski, actual ofițer de presă al Federației Ucrainene, a reacţionat după victoria compatriotei sale din sferturi: „Elina Svitolina, ești o Frumusețe! A trecut în două seturi de cehoaica Muchova. Best of the best! În semifinale vine Simona Halep. Va fi greu cu Halep, dar noi credem. Go ahead, Elina!”, a scris acesta pe o reţea de socializare.

A cincea semifinală a carierei

În 2015, românca a jucat semifinale la US Open, apoi 2016 a fost unul de secetă în această privință, urmând ca în 2017 să ajungă din nou între primele patru pe zgura de la Paris. În 2018 a bifat penultimul act și la Australian Open și s-a întors în această fază și la Roland Garros. La Paris și la Melbourne a reușit să facă pasul în finală în 2014, 2017 și 2018, respectiv 2018.

16 victorii și 4 înfrângeri are Simona Halep în ultimele 20 de meciuri.

Simona Halep va juca a doua semifinală a carierei la All England Club.