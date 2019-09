Simona Halep, mesaj pentru Bianca Andreescu după ce a câştigat US Open: "România este mândră de tine"

Simona Halep a felicitat-o pe Bianca Andreescu pentru câştigarea US Open, precizând că "România este mândră de tine".

"Felicitări, Bianca Andreescu, pentru această evoluţie fantastică şi primul tău Grand Slam. România este mândră de tine!", a notat Simona Halep, într-o postare pe Twitter.

Congratulations @Bandreescu_ on an amazing performance and your first grand slam!



Romania is very proud of you