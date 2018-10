Simona Halep, nominalizată pentru titlul de Jucătoarea anului, acordat de WTA

Românca Simona Halep, numărul unu mondial, a fost nominalizată pentru titlul de Jucătoarea anului, care va fi atribuit de Asociaţia feminină de tenis (WTA) la finalul sezonului 2018, a anunţat WTA pe site-ul său oficial.



Halep, câştigătoarea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros în acest an, se află pentru a 49-a săptămână în fotoliul de lider al clasamentului mondial.



În 2018, Halep a mai câştigat turneul de al Shenzhen şi pe cel de la Montreal, jucând finale la Roma şi Cincinnati.



Ea are drept contracandidate alte trei câştigătoare de Grand Slam pe parcursul lui 2018, daneza Caroline Wozniacki (Australian Open), germanca Angelique Kerber (Wimbledon) şi japoneza Naomi Osaka (US Open), alături de cehoaica Petra Kvitova, jucătoarea cu cele mai multe titluri cucerite anul acesta (5).



Mihaela Buzărnescu, jucătoare care a avut un sezon de excepţie, reuşind să intre în Top 20 WTA, înainte ca o accidentare să o ţină departe de circuit în această toamnă, a fost nominalizată la titlul de Nou-venită anului, alături de americancele Amanda Anisimova, Daniele Collins şi Sofia Kenin, şi belarusa Arina Sabalenka



La dublu, WTA a nominalizat patru cupluri pentru premiul rezervat Perechii anului: CoCo Vandeweghe (SUA)/Ashleigh Barty (Australia), Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia), Kristina Mladenovic (Franţa)/Timea Babos (Ungaria) şi Elise Mertens (Belgia)/Demi Schuurs (Olanda).



La categoria rezervată jucătoarei cu cea mai mare ascensiune în 2018, învingătoarea va fi aleasă dintre olandeza Kiki Bertens, germanca Julia Goerges, rusoaica Daria Kasatkina, belgianca Elise Mertens, chinezoaica Qiang Wang şi belarusa Aleksandra Sasnovici.



Americanca Serena Williams, fostul număr unu mondial, candidează la rândul ei pentru Premiul rezervat revenirii anului 2018, alături de elveţianca Belinda Bencic, americanca Bethanie Mattek-Sands şi australianca Ajla Tomljanovic.



Câştigătoarele vor fi anunţate în cadrul Galei premiilor WTA, care va avea loc cu ocazia Turneului Campioanelor de la Singapore.

