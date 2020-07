Oficialii competiţiei au anunţat că Simona Halep nu va mai participa la Turneul de la Palermo. În schimb, Halep va participa la Turneul de la Praga, între 10 şi 16 august.

„Simona Halep a decis să nu joace la Palermo. Ne-a fost comunicat de manager-ul ei, Virginia Ruzici, care ne-a explicat că decizia a fost luată în urma prevederilor anti-COVID pe care Ministerul Sănătății din Italia le-a impus persoanelor care vin din România sau Bulgaria. I-am trimis Simonei Halep un comunicat în care i-am explicat că poate veni la turneu în ciuda acestor restricții, dar staff-ul ei ne-a comunicat ultima decizie, aceea că s-a retras de la turneu, respingând eforturile noastre. Suntem profund dezamăgiți!”, se arată în mesajul organizatorilor Turneului de la Palermo.

Oficialii competiţiei reuşiseră să obţină o dispensă pentru Halep, iar jucătoarea să nu fie nevoită să stea în carantină pentru 14 zile.

„Având în vedere creșterea recentă a cazurilor de COVID-19 în România și îngrijorările mele referitoare la călătoriile aeriene internaționale în această perioadă, am luat decizia de a mă retrage de la Palermo. Vreau să mulțumesc directorului turneului și ministrului Sănătății pentru eforturile făcute în numele meu.”, a scrie Simona Halep pe contul său de Twitter.

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf