Simona Halep, pentru prima oară în finala de la Wimbledon

Simona Halep s-a calificat, pentru prima oară în carieră, în finala de la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe Elina Svitolina, cu scorul de 6-1, 6-3, la capătul unei partide care a durat o oră şi 13 minute.

„E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atât de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câștig acest meci. Am stat bine fizic, am avut o tactică bună. Am mai multă experiență pozitivă pe teren, nu mai renunț. Încerc să fiu cea mai bună, să lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca în finală, e ultimul meci al turneului”, a spus Simona, la finalul meciului.

În ultima fază a turneului, Simona Halep va juca sâmbătă, de la ora 16:00, împotriva câștigătoarei dintre Serena Williams (locul 10 WTA, 37 de ani) și Barbora Strycova (locul 54 WTA, 33 de ani). La ora închiderii ediţiei, meciul dintre cele două nu se jucase.

Urcă trei locuri în clasamentul WTA

Halep ştie deja locul pe care se va afla săptămâna viitoare în noua ierarhie WTA: pe poziţia a patra, indiferent de rezultatul finalei. A început Wimbledon-ul pe locul 7 WTA, însă şi-a asigurat locul 4, în spatele lui Ashleigh Barty, Naomi Osaka şi Karolina Pliskova. Elina Svitolina va urca şi ea un loc în ierarhia mondială după semifinala de la Wimbledon, până pe locul 7.

Duelurile cu Serena

Serena Williams a revenit pe iarbă cu forţe proaspete şi este decisă să câştige sâmbătă cel de-al optulea titlu din carieră la Wimbledon. „Vreau să merg cât mai departe, sunt bine fizic, în sfârşit simt că pot juca tenis”, a fost reacţia marii campioane. La capitolul întâlniri directe cu Halep, jucătoarea de tenis din SUA conduce cu un zdrobitor 9-1.

Halep va juca a cincea finală de Grand Slam, prima în acest an, la simplu. Jucătoarea română a câştigat un singur Grand Slam, la Roland Garros, anul trecut

43 de ani au trecut de la ultima prezenţă românească în finala de la Wimbledon. În 1976, Ilie Năstase pierdea în ultimul act contra suedezului Björn Borg, în trei seturi.