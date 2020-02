Simona Halep, prima reacție: „Sincer, acum sunt aproape moartă din punct de vedere fizic”

Simona Halep a învins-o pe Elena Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6, și a câștigat turneul WTA de la Dubai, turneu de categorie Premier.

„Sunt nişte emoţii nebune! Trebuie să o felicit pe Elena, a jucat atât de bine astăzi! E tânără, are mulţi ani în faţă pentru a juca tenis. Bravo, felicitări pentru această săptămână! Uneori abia atingeam mingea pe serviciul ei. Nu am renunţat, am luptat din greu, pentru că îmi place să joc aici.

Sincer, acum sunt aproape moartă din punct de vedere fizic. Am crezut că voi termina la 6-5, dar poate am fost prea încrezătoare. Trebuie să continui să lupţi!

Întotdeauna e o săptămână minunată în Dubai. Am nişte amintiri frumoase din ultimii ani. De fiecare dată mă bucur când păşesc pe teren aici”, a declarat Simona Halep la final.