Simona Halep recunoaşte că a avut o atitudine neprofesionistă în meciul cu Hsieh

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a recunoscut după meciul cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, pierdut sâmbătă, în turul al treilea la Wimbledon, că a avut o atitudine neprofesionistă, potrivit site-ului WTA.

"Ea a jucat foarte bine. A rezistat la fiecare puncte. Are toate meritele. Jocul a fost unul destul de bun, dar cred că nu am avut o atitudine pozitivă pe teren. Am făcut un meci foarte neprofesionist din partea mea. Dar sunt prea obosită, eram prea obosită. Mă dureau toate'', a declarat Halep.

''Nu voi căuta scuze după acest meci, ea a meritat să câştige, dar totuşi sunt tristă pentru felul cum m-am comportat'', a mai spus campioana de la Roland Garros. Halep nu a dorit să atribuie evoluţia sa dezamăgitoare pe unei suficienţe după titlul de la Paris: "Cu siguranţă am dat tot ce am putut din punct de vedere al jocului. Am luptat până la sfârşit pentru fiecare minge".

"Am avut doar o atitudine negativă, am vorbit prea mult. Cred că din cauză că eram prea obosită, nu m-am putut concentra asupra fiecărei mingi. Am condus, eram în avantaj şi nu am putut încheia meciul. Nu sunt dură, sunt doar realistă şi cinstită cu mine. Recunosc că am avut o atitudine neprofesionistă."

Hsieh a reuşit să le învingă în ultimele 18 luni pe Garbine Muguruza şi Agnieszka Radwanska la Australian Open, pe Johanna Konta la Roland Garros şi pe Halep la Wimbledon. Simona Halep a fost învinsă dramatic de taiwaneza Su-Wei Hsieh cu 3-6, 6-4, 7-5, sâmbătă, în runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului.

