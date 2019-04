Simona Halep s-a retras de la turneul de la Stuttgart

Captura Video

Simona Halep (2 WTA) a decis să se retragă din turneul WTA de la Stuttgart. Decizia campioanei noastre a venit în urma accidentării suferite la Rouen, în timpul partidei cu Caroline Garcia din Fed Cup, Simona acuzând dureri la şold. După ce s-a consultat cu medicii, Simona Halep a decis să se retragă de la turneul german, anunta Digisport.

"Am acum o pauză de două săptămâni pentru odihnă. Voi merge acasă pentru a mă relaxa. Trebuie să-mi recuperez șoldul pentru perioada de zgură, unde meciurile sunt foarte fizice. Sunt sigură că mă voi recupera și voi gata", a declarat Simona Halep într-o conferinţă de presă.

Simona a suferit o căzătură în setul doi, la 4-3, şi a jucat cu dureri restul meciului cu Caroline Garcia: ''M-am lovit la şold destul de tare, nu îmi aduc aminte cum am căzut, dar am văzut o poză şi exact unde am durerea am căzut. Căpitanul decide, nu am avut ocazia să vorbesc cu el, sunt aici şi vedem ce decide el. Dar am durere la şold. A început să mă doară din setul doi, de la 3-0, dar am continuat să joc fără să mă gândesc. Am ştiut că după meci, o să mă doară şi mai tare, după ce se răceşte corpul''.