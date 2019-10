Simona Halep și-a aflat adversarele de la Turneul Campioanelor. Duel cu Bianca Andreescu

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost repartizată în Grupa Violet a Turneului Campioanelor (WTA Finals), care va avea loc la Shenzhen (China), în perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, alături de canadianca de origine română Bianca Andreescu, de Karolina Pliskova (Cehia) şi de Elina Svitolina (Ucraina), potrivit tragerii la sorţi efectuate vineri.

Grupa Rosie

Ashleigh Barty

Naomi Osaka

Petra Kvitova

Belinda Bencic

