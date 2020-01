Simona Halep va susține un meci demonstrativ la Adelaide

Jucătoarele de tenis română Simona Halep şi germană Angelique Kerber vor lua parte la un meci demonstrativ de dublu, alături de invitaţi speciali, duminică, la Adelaide, au anunţat organizatorii turneului WTA din oraşul australian, care va debuta luni.



Meciul demonstrativ se va desfăşura în cadrul evenimentului ''The Adelaide International Rally for Resilience'', menit să adune fonduri în sprijinul victimelor incendiilor de vegetaţie din Australia.



Biletele vor fi puse în vânzare la preţul de 40 de dolari australieni.



Simona Halep, numărul trei mondial, va fi a doua favorită a turneului WTA de la Adelaide, la care vor mai participa australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial, cehoaica Petra Kvitova (7 WTA), elveţianca Belinda Bencic (8 WTA), olandeza Kiki Bertens (9 WTA) etc.



Halep se pregăteşte alături de antrenorul său australian Darren Cahill în aceste zile în Adelaide.

AGERPRES