Stațiunea Șugaș Băi va fi pregătită pentru turiști de la sfârșitul săptămânii

Pârtia mică de schi din staţiunea Şugaş Băi şi patinoarul artificial în aer liber din centrul municipiului Sfântu Gheorghe ar putea fi puse în funcţiune la sfârşitul acestei săptămâni, dacă vremea va permite, a declarat conducerea Sepsi Rekreativ, care administrează bazele sportive şi de agrement aflate în subordinea autorităţilor locale.



"Tunurile de zăpadă le-am montat în urmă cu aproape trei săptămâni pe pârtie, dar, din cauza vremii, nu le-am putut pune în funcţiune până acum. A trebuit să aşteptăm ca temperaturile să coboare. În urmă cu două zile le-am pus în funcţiune şi sperăm ca, până la sfârşitul săptămânii, să avem condiţii bune de schi şi să putem deschide sezonul. Sperăm să reuşim să asigurăm un strat de 40 de centimetri de zăpadă bătătorită. Dar, cum spuneam, depindem foarte mult de vreme. Am început să pregătim gheaţa şi pe patinoarul amenajat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, aici nu cred că vom avea probleme şi în 3-4 zile se va putea patina. Gheaţa va avea o grosime de aproape 10 centimetri", a declarat directorul general al Sepsi Rekreativ, Bodor Lóránd.



Pârtia mică de schi din staţiunea Şugaş Băi are 250 de metri lungime, un grad de dificultate mediu, este dotată cu schi lift, plase de protecţie şi sistem de iluminare cu nocturnă.



Din cauza condiţiilor meteorologice, pârtia mare de schi, care are o lungime aproape dublă, nu va putea fi pusă deocamdată în funcţiune.

