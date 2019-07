Surpriză la BRD Bucharest Open. Patricia Țig a eliminat principala favorită

Patricia Țig a oferit marea surpriză a turneului și a eliminat-o pe campioana de anul trecut și principala favorită, letona Anastasija Sevastova. Românca s-a impus în turul doi cu scorul de 6-2, 7-5, după o oră și 39 de minute

Țig va juca în sferturile de finală cu cehoiaca Kristyna Pliskova, cap de serie numărul 8.

She's into the #BRDBucharestOpen quarterfinals!



Patricia Maria Tig earned a stunning win over defending champion Sevastova.

