Tenis: Bara şi Buzărnescu, învinse în primul tur al probei de dublu la Istanbul (WTA)

Alexandra Cadantu, aflată pe locul 235 în clasamentul WTA, a învins-o pe fosta semifinalistă de la US Open, Shuai Peng, în cadrul turneului de la An-Ning. Jucătoarea din România s-a impus în trei seturi cu...

Semifinalele UEFA Champions League se apropie cu pasi repezi, iar in cele ce urmeaza analizam ordinea favoritelor la castigarea trofeului in acest an, bazandu-ne pe statistici si pe cotele oferite de cele mai importante...