Tenis: Marius Copil va juca în primul tur la US Open cu francezul Ugo Humbert

Tenismanul român Marius Copil îl va înfrunta pe francezul Ugo Humbert în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, potrivit tragerii la sorţi desfăşurate joi la New York.



Copil (96 WTA) a câştigat singurul meci cu Humbert (62 WTA), în 2017, în sferturile de finală ale turneului challenger de la Brest (Franţa), cu 6-4, 6-4.



Marius Copil va fi prezent pentru al treilea an consecutive pe tabloul principal la US Open, dar nu a trecut niciodată de primul tur.



Sârbul Novak Djokovic, numărul unu mondial şi campionul en titre, va debuta contra spaniolului Roberto Carballes Baena, spaniolul Rafael Nadal, al doilea favorit, va juca în primul tur împotriva australianului John Millman, iar elveţianul Roger Federer, cap de serie numărul trei, va primi replica unui adversar venit din calificări.



Alte dueluri interesante se anunţă a fi Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.8) - Andrei Rublev (Rusia), Denis Shapovalov (Canada) - Felix

Auger-Aliassime (Canada/N.18).

