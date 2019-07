Tenis: Mihai Covaliu şi-a dat acordul pentru ca Simona Halep să fie portdrapelul României la JO de la Tokyo

Lucian Alecu

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, şi-a dat acordul, luni, la evenimentul organizat la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă pentru primirea Simonei Halep, ca deţinătoarea trofeului de la Wimbledon 2019 să fie portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.



"L-am rugat acest lucru pe preşedintele COSR acum câteva săptămâni sau luni (n.r. - dacă poate fi portdrapelul României). I-am spus că îmi doresc tare mult să se întâmple acest lucru. Mi-aş dori, dacă nu e prea mare presiunea, să ne şi spună dacă e de acord", a spus Halep la eveniment, întorcându-se spre preşedintele COSR.



Mihai Covaliu a zâmbit şi a încuviinţat de cap. "S-a înregistrat", a afirmat Halep râzând.



Câştigătoarea de la Wimbledon a menţionat că îşi propune să câştige medalia de aur la Tokyo.



"Medalia la Jocurile Olimpice este principalul obiectiv pentru mine acum. Îmi doresc tare mult să ating forma de la Wimbledon, ca să pot să câştig la Tokyo. Mi-aş dori, bineînţeles, aur, dar nu va fi uşor. Nu e uşor niciodată. Dar o să joc în toate probele ca să am o şansă în plus şi să iau orice fel de medalie la Jocurile Olimpice", a mai afirmat Halep.



Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 4 în clasamentul WTA, a fost primită, luni după-amiază, la Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional Henri Coandă de ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, prieteni, rude şi alte oficialităţi la întoarcerea de la Londra, acolo unde, sâmbătă, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Şlem din cariera sa.



La aeroport au mai mai întâmpinat-o pe jucătoarea română ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, în timp ce premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu Simona Halep la finalul evenimentului.



Simona Halep a prezentat trofeul primit de la organizatorii turneului de la Wimbledon, o replică în miniatură a originalului, atât celor prezenţi la Salonul Oficial, cât şi unui grup de aproximativ 50 de suporteri care au aşteptat-o la ieşire. Halep a coborât din maşină şi s-a fotografiat cu fanii.



Jucătoarea română a plecat de la Aeroportul Henri Coandă cu un automobil Rolls-Royce, avându-l ca şofer pe preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac.



Simona Halep va prezenta publicului din România trofeul de la Wimbledon în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Capitalei pe Arena Naţională, miercuri, 17 iulie, începând cu ora 19:00.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, sâmbătă, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finală cu 6-2, 6-2. Halep aduce României primul titlu la simplu la Wimbledon, după două finale pierdute de Ilie Năstase, în 1972, cu Stan Smith (SUA) şi 1976, cu Bjorn Borg (Suedia).



Halep a obţinut al doilea său titlu de Mare Şlem din palmares, după succesul înregistrat în 2018, la Roland Garros.



Jucătoarea română a primit un cec de 2.350.000 lire sterline şi 2.000 de puncte, iar Williams s-a ales cu 1.175.000 lire şi 1.300 de puncte WTA.



Halep, care jucat a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros şi una la Australian Open, s-a impus în faţa uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, Serena având şapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) şi 23 de Mare Şlem în carieră. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club şi la US Open. Dintre turneele de Mare Şlem, Simona nu a reuşit să ajungă în finala de la US Open, unde are o semifinală în 2015. Anul acesta, Halep a atins optimile la Australian Open şi sferturile la Roland Garros.

