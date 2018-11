Tenis: Novak Djokovic va juca cu Karen Hacianov finala la Masters 1000 de la Paris

Tenismanul sârb Novak Djokovic, cap de serie 2, s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, după ce l-a învins la capătul unui meci electrizant pe elveţianul Roger Federer, cap de serie 3, cu 7-6 (6), 5-7, 7-6 (3).



''Am avut meciuri epice cu Roger de când a început rivalitatea noastră, dar cu siguranţă acesta a fost unul dintre din cele mai bune, la nivel de joc'', a declarat Djokovic, care de luni se va instala în fotoliul de lider mondial al tenisului.



Sârbul a obţinut a 22-a sa victorie consecutivă din august, după ce a pierdut în optimi la Toronto în faţa grecului Stefanos Tsitsipas.



''Evident că am câteva regrete. Aşa se întâmplă când pierzi un meci atât de strâns, a declarat Federer, care îşi dorea să câştige al 100-lea său titlu ATP din carieră. Dar în final a fost un turneu bun. Ambianţa a fost genială, am făcut un tenis bun''.



Djokovic va juca a patra sa finală din acest an, după US Open, Cincinnati şi Shanghai, în timp ce rusul Hacianov, 18 ATP, va juca prima lui finală de Masters 1000, iar de luni va urca pe