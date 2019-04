Tenis: Simona Halep a urcat pe locul doi în clasamentul WTA

Românca Simona Halep a urcat un loc şi se află pe poziţia a doua în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.



Halep se află la 239 de puncte de liderul Naomi Osaka, japoneza care a câştigat ultimele două turnee de Mare Şlem, US Open şi Australian Open. Simona Halep are un avans de 137 de puncte faţă de cehoaica Petra Kvitova, care a coborât pe locul al treilea după Miami Open.



Australianca Ashleigh Barty, care a cucerit titlul la Miami, a intrat în premieră în top 10 mondial şi ocupă locul 9.



România mai are doar alte două jucătoare în top 100, pe Mihaela Buzărnescu, aflată pe locul 30 după ce a urcat două poziţii, şi pe Irina Begu, care a urcat un loc şi e pe 69.



La dublu avem în continuare şase jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu se menţine pe 28, Raluca Olaru a urcat un loc şi e pe 35, Begu a coborât trei locuri şi e pe 36, Monica Niculescu a urcat o treaptă, până pe 45, ca şi Irina Bara, care se află pe 64, iar Sorana Cîrstea staţionează pe 99.



În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Petra Kvitova ocupă primul loc, urmată de Naomi Osaka şi Karolina Pliskova, în timp ce Halep a urcat un loc şi e pe poziţia a noua.