Tenis: Simona Halep, candidată la titlul de jucătoarea lunii august în circuitul WTA

Românca Simona Halep, numărul unu mondial în tenisul feminin, campioană luna trecută la Montreal şi finalistă la Cincinnati, este candidată la titlul de cea mai bună jucătoare a lunii august în circuitul profesionist.



Celelalte candidate la acest titlu sunt olandeza Kiki Bertens, americanca Serena Williams şi japoneza Naomi Osaka.



La Montreal a învins-o în finală din nou pe americanca Sloane Stephens, cu 7-6 (6), 3-6, 6-4, după succesul de la Roland Garros, însă s-a înclinat în ultimul act la Cincinnati în faţa olandezei Kiki Bertens, 2-6, 7-6 (6), 6-2. Din păcate, la US Open românca a părăsit turneul din prima rundă.



Bertens şi-a trecut astfel al doilea său trofeu în palmares în acest an, primul fiind în primăvară, la Charleston.



Serena Williams a jucat la US Open a doua sa finală de Mare Şlem a anului, după cea de la Wimbledon.



Osaka (20 ani) a cucerit primul său titlu de Mare Şlem la New York, după ce în martie obţine primul trofeu în circuitul profesionist, la Indian Wells.



Simona Halep a fost desemnată anul acesta de două ori cea mai bună jucătoare a lunii, în ianuarie şi mai, Petra Kvitova s-a impus în februarie şi iunie, Naomi Osaka în martie, Karolina Pliskova în aprilie, iar Angelique Kerber în iulie.



Fanii pot vota pe site-ul WTA în această anchetă până joi, iar câştigătoarea va fi anunţată vineri.

AGERPRES