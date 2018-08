Tenis: Spaniolul David Ferrer se retrage din circuitul ATP în 2019

Tenismanul spaniol David Ferrer, în vârstă de 36 ani, a anunţat că se va retrage din circuitul ATP în 2019, informează presa iberică.



Ferrer, aflat în prezent pe locul 148 mondial, a făcut acest anunţ la New York, unde participă la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, Openul Statelor Unite. El urmează să-l întâlnească în primul tur pe compatriotul său Rafael Nadal, numărul unu mondial.



"Sunt bucuros. Acesta va fi ultimul meu Grand Slam, iar pentru mine este un premiu faptul că am ocazia să joc cu Rafa Nadal pe terenul central de la US Open. Sun fericit că tenisul mi-a făcut acest cadou", a declarat Ferrer pentru ziarul digital El Espanol.



Jucătorul iberic a precizat că doreşte să participe anul viitor la Cupa Hopman, precum şi la turneele de la Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Barcelona şi Madrid, înainte de a se retrage, însă nu a făcut deocamdată o planificare clară a competiţiilor la care va evolua în ultimul

său sezon din circuitul profesionist.

AGERPRES