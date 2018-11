Ţiriac: Halep are un mental mai zdravăn decât fizicul, iar fizicul uneori se rupe

Intact Images

Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, miercuri, că Simona Halep, numărul 1 în clasamentul WTA, stă mult mai bine din punct de vedere mental decât fizic, precizând că problemele medicale cu care se confruntă ea din când în când sunt cauzate de antrenamentele insuficiente făcute la vârsta de 14-15 ani.



"Simona Halep are nişte plusuri enorme, dar are şi nişte probleme. Problemele ei sunt în urmă cu 10 sau mai mulţi ani, când la 14-15 ani nu a fost învăţată să muncească atât. Cantitativ, nu calitativ. Şi asta pentru că are prea mult talent. Când ai prea mult talent compensezi orice altceva. Ea are o putere de luptă, un mental mult mai zdravăn decât fizicul ei. Şi atunci în momentele dificile nu se mai gândeşte la fizic. Mentalul se duce deasupra fizicului, însă fizicul din când în când se rupe", a spus Ţiriac.



Fostul tenisman a menţionat că nu îi poate recomanda un antrenor Simonei Halep după întreruperea colaborării cu australianul Darren Cahill din 9 noiembrie. "Simona să ia pe oricine găseşte şi e antrenor, eu nu cunosc niciunul. Un antrenor e acel om care ia un copil la 14 ani şi îl duce până la 22-23 de ani şi îl face numărul 1 în lume. Dar poate antrenorul ăla a avut noroc. Adică poate copilul l-a făcut pe antrenor, nu invers. Dacă antrenorul mai ia un copil, şi încă unul, şi încă unul şi face acelaşi traseu atunci sigur ştie ceva despre meseria lui. Antrenoratul la tenis e ceva foarte dificil pentru că antrenorul e plătit de jucător. E cumva cu dus şi întors. E prea târziu să mă reapuc eu de antrenorat, dar 25 de ani a fost singura meserie pe care am ştiut-o. Aş da un nume de antrenor pentru ea, dar nu ştiu. Nu cunosc niciun antrenor, sincer. Lui Darren îi dau credit, ştia ceva tenis. E unul dintre puţinii căruia îi dau credit pentru că a luat 2-3 jucători de jos şi i-a dus sus. Însă nu e atât de simplu azi. Sportul s-a schimbat, lumea s-a schimbat, aşa că nu am nume de antrenori", a explicat el.



Ţiriac este de părere că Marius Copil, cel mai bine clasat român în momentul de faţă, poate ajunge în top 20 mondial. "De Marius Copil ştiam toţi. El serveşte cu 240 km pe oră, e destul de mobil pentru înălţimea lui, are un caracter ca lumea şi aşa mai departe. Dar eu nu ştiu de ce nu a făcut-o până acum (n.r. - să urce în clasamentul ATP). A avut un an foarte bun, e adevărat, dar atenţie să nu vină potopul la băieţi. Pentru că eu nu ştiu cine e al doilea jucător român, nici al treilea şi nici al patrulea. Şi nu ştiu nici dacă sunt atâţia. Iar dacă am ajuns în halul ăsta înseamnă că suntem sărăcuţi de tot. Copil mai are 3-4 ani, dacă se structurează mai bine la gândire ajunge în primii 20. Eu întotdeauna am spus că e bun de primii 20 în lume", a mai spus fostul tenisman.



Ion Ţiriac a participat, miercuri, la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 5 ani de la inaugurarea Ţiriac Collection, prima galerie privată deschisă publicului în România, care reuneşte modele auto şi moto emblematice, atât clasice, produse începând cu anul 1899, cât şi de ultima generaţie, aparţinând celor mai importanţi producători din lume.

AGERPRES