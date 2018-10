Tragedie în lumea sportului! A murit la doar 34 de ani, australianul Todd Reid, fost campion de juniori la Wimbledon

Tenismanul australian Todd Reid, campion mondial de juniori la Wimbledon în 2002, pe când specialiştii în tenis îi prevedeau un viitor strălucit, a încetat din viaţă la vârsta de 34 de ani, a anunţat, vineri, presa locală, citată de AFP.



Cauzele decesului nu au fost precizate, iar presa a relatat că nu există circumstanţe suspecte.



După titlul la juniori cucerit la Wimbledon, Todd Reid s-a lansat în acelaşi an în circuitul profesionist.



În ianuarie 2004, el a obţinut cel mai bun rezultat al său după ce a ajuns în 16-imile de finală ale Openului Australiei, unde a fost învins de viitorul învingător al turneului, elveţianul Roger Federer.



În acelaşi an, el a intrat în Top 100, ocupând în septembrie 2004 locul 105 mondial, dar şi-a încheiat prematur cariera în 2005, după mai multe accidentări şi suferind de febră glandulară (sau mononucleoză infecţioasă).



"Este o veste foarte tristă. Nu am ştiut niciodată cât de mult suferea. Toate gândurile mele către Todd şi familia sa", a scris pe Twitter australianul Todd Woodbridge, fost mare campion la dublu, învingător în toate turneele de Mare Şlem alături de compatriotul său Mark Woodforde în anii 1990 şi 2000.

AGERPRES