ULTIMA ORĂ. Simona Halep s-a retras de la Turneul Campioanelor de la Singapore

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, care va termina anul pe primul loc în clasamentul mondial, s-a retras de la Turneul Campioanelor de la Singapore, care va avea loc în perioada 21-28 octombrie, informează site-ul WTA.



Halep s-a accidentat la spate înaintea turneului de la Wuhan, în septembrie, şi a fost diagnosticată cu hernie de disc. Românca a abandonat la Beijing în primul tur, s-a retras săptămâna aceasta de la Moscova şi a zburat la Singapore cu speranţa că accidentarea îi va permite să joace totuşi la Turneul Campioanelor, dar a confirmat joi că se retrage din turneu.



"Decizia a fost una dificilă pentru mine. E mereu dificil să te retragi de la un turneu mare. Cred că e pentru prima oară în viaţa mea când o fac. A fost greu, dar e mai bine pentru sănătatea mea'', a spus Halep pentru WTA Insider.



"Darren (antrenorul său, Darren Cahill, n. red.) a fost sută la sută în favoarea retragerii, deoarece este îngrijorat pentru spatele meu şi e mai bine să pui sănătatea pe primul lor întotdeauna. A fost la fel cu mine încă de la început. Deci a fost mai sigur decât mine că trebuie să ne retragem. Când am auzit că e de acord cu acest lucru, mi-a fost mai uşor să iau decizia'', a mărturisit Halep.



"Spatele meu nu este bine. Nu m-am antrenat timp de patru săptămâni şi nu sunt pregătită să evoluez la acest nivel. Nu e uşor să ies pe teren şi să joc în acest moment", a precizat Simona Halep.



Halep a avut în 2018 cel mai bun sezon al carierei, început cu un titlu la Shenzhen şi cu o finală pierdută dramatic la Australian Open, care a pregătit de fapt primul său titlu de Mare Şlem, câştigat la Roland Garros. Au venit apoi două săptămâni remarcabile în America de Nord, când a câştigat titlul la Montreal şi a jucat finala de la Cincinnati.



"E aceeaşi problemă la spate pe care am avut-o la Wuhan şi am nevoie de o pauză pentru a se vindeca. Am nevoie de trei sau patru săptămâni de făcut exerciţii şi de pauză, iar apoi ar trebui să fiu bine. Am, aşadar, destul timp pentru a pregăti noul sezon", a afirmat Halep.



De când Singapore a devenit gazda Turneului Campioanelor (WTA Finals), în 2014, românca a fost singura jucătoare care a fost prezentă în fiecare an. La Singapore, Halep a reuşit una dintre cele mai mari victorii ale carierei, 6-0, 6-2 în faza grupelor în 2014 cu Serena Williams, pierzând apoi finala tot în compania jucătoarei americane.



"Acest turneu este unul dintre cele mai importante deoarece sunt cele mai bune opt jucătoare şi îşi arată cât de bun ai fost în acel an. Deci este foarte important şi însemna mult pentru mine, deoarece m-am calificat cinci ani la rând. Sunt tristă pentru că nu pot juca, dar uneori se mai întâmplă. La acest turneu, unde, din cauza formatului, joci fiecare meci ca pe o finală, e greu de jucat şi trebuie să fii de fiecare dată apt sută la sută", a explicat Simona Halep.



De pe urma retragerii româncei va beneficia olandeza Kiki Bertens, numărul 9 în clasamentul WTA Race, care a obţinut trei titluri în acest sezon, printre care şi cel de la Cincinnati, după o finală cu Halep. Bertens va fi prima olandeză care joacă la WTA Finals în ultimii 20 de ani, de la Brenda Schultz-McCarthy în 1997.



Cele opt participante de la Singapore sunt Angelique Kerber (Germania), Naomi Osaka (Japonia), Petra Kvitova (Cehia), Caroline Wozniacki (Danemarca), deţinătoarea titlului, Sloane Stephens (SUA), Elina Svitolina (Ucraina), Karolina Pliskova (Cehia), Kiki Bertens (Olanda).



Tragerea la sorţi va avea loc vineri, iar primele meciuri se vor desfăşura luni.

